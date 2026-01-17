В республике Дагестан завершено строительство Дербентской солнечной электростанции мощностью 102 МВт
В Дагестане завершено строительство Дербентской СЭС мощностью 102,3 МВт
Дербентская СЭС (диспетчерское название Зодиак СЭС) построена на территории сельского поселения Авадан, Докузпаринского района, в 10 км от г. Дербент.
На текущий момент Дербентская СЭС является крупнейшей солнечной электростанцией Дагестана.
Проект реализован УК Новая энергия (входит в ГК Солар Системс) в рамках программы ДПМ по инициативе Проектного офиса по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в республике Дагестан.
Параметры СЭС:
- мощность — 102,3 МВт,
- плановая годовая выработка электроэнергии — около 160 млн кВт·ч, что эквивалентно примерно 3% от общей выработки всех генерирующих мощностей Дагестана,
- объем инвестиций — 10,9 млрд руб.
Площадь станции составляет порядка 305 гектаров, а в ее состав входят почти 190 тысяч двухсторонних модулей российского производства.
После ввода в эксплуатацию, который запланирован на 1 квартал 2026 года, персонал станции составит 25 сотрудников.
На территории Дагестана реализуются и другие проекты генерации на базе ВИЭ.
