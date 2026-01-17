MAX
Tevton Энергетика и ТЭК

В республике Дагестан завершено строительство Дербентской солнечной электростанции мощностью 102 МВт

В Дагестане завершено строительство Дербентской СЭС мощностью 102,3 МВт

Дербентская СЭС (диспетчерское название Зодиак СЭС) построена на территории сельского поселения Авадан, Докузпаринского района, в 10 км от г. Дербент.

На текущий момент Дербентская СЭС является крупнейшей солнечной электростанцией Дагестана.

Проект реализован УК Новая энергия (входит в ГК Солар Системс) в рамках программы ДПМ по инициативе Проектного офиса по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в республике Дагестан.

Параметры СЭС:

  • мощность — 102,3 МВт,
  • плановая годовая выработка электроэнергии — около 160 млн кВт·ч, что эквивалентно примерно 3% от общей выработки всех генерирующих мощностей Дагестана,
  • объем инвестиций — 10,9 млрд руб.

Площадь станции составляет порядка 305 гектаров, а в ее состав входят почти 190 тысяч двухсторонних модулей российского производства.

После ввода в эксплуатацию, который запланирован на 1 квартал 2026 года, персонал станции составит 25 сотрудников.

На территории Дагестана реализуются и другие проекты генерации на базе ВИЭ.

Источник: neftegaz.ru

  • Нет аватара termometrix17.01.26 13:10:30

    + Хороший способ повысить занятость местных трудящихся в небольших населенных пунктах, увеличить дополнительный доход граждан, муниципалитетов и областных бюджетов.Развитие энергетики, в том числе альтерантивной энергетики, является дополнительным способом пространственного и территориального развития страны.Чем больше таких проектов будет развиваться по всей территории России, тем лучше для более равномерного распределения национального дохода экономики среди максимального количества граждан.Любая экономическая деятельность, обеспечивающая дополнительный доход регионам, является очень хорошим и правильным делом.

    #1311191