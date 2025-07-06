В Дагестане запущена новая линия по выпуску консервов

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26 июня состоялось торжественное открытие новой линии по производству консервных продукций на заводе ООО «КМБ» в Гергебильском районе Дагестана.

В прошлом году завод переработал тысячу тонн урожая, в этом году прогнозируется до двух тысяч тонн.

Штатная численность завода выросла до 50 человек, а во время сезона в текущем году будут открыы ещё десять рабочих мест благодаря открытию новой линии производства и увеличению производства.

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