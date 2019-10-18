«Техмаш» открыл научную лабораторию в технополисе «ЭРА» © rostec.ru

Научно-производственное объединение «Сплав» им. А.Н. Ганичева концерна «Техмаш» Госкорпорации Ростех создало исследовательскую лабораторию на базе военного инновационного технополиса «ЭРА» в Анапе. Новая научная площадка создана совместно с Министерством обороны России в рамках развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере.

Лаборатория будет работать по двум направлениям. Это, в первую очередь, исследования реактивных систем залпового огня для оценки их эффективности и дальнейшего развития, и второе — это разработка тренажерных 3D-моделей «Торнадо-С» для обучения расчетов РСЗО.

Первыми в работе новой лаборатории примут участие военнослужащие одной из научных рот Тульской области. Все проекты будут курироваться специалистами НПО «Сплав».

Для нашего предприятия это не только возможность познакомиться с потенциальными сотрудниками, но и специализировать их в нужном для нас направлении. От операторов научных рот мы рассчитываем получать дополнительный научный продукт, а после окончания службы будем рады видеть их на нашем предприятии.

На сегодняшний день в совместную работу с «Эрой» включились более 250 научных организаций, оборонных заводов и компаний. Только за последний год спектр проводимых здесь исследований расширился почти в два раза.

«ЭРА» является базовым элементом новой эффективной модели взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций. В совместных лабораториях, которые разворачиваются в технополисе, проводятся передовые исследования и новые разработки под руководством ученых и конструкторов, в тесном взаимодействии с операторами научных рот Вооруженных сил Российской Федерации, ОПК и индустриальными партнерами.