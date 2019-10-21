«Спектр-РГ» завершил этап перелёта в окрестность точки L2

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Специалисты Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») 21 октября провели коррекцию перехода на номинальную траекторию космического аппарата «Спектр-РГ», что означает завершение этапа перелёта аппарата в окрестность точки либрации L2 системы «Солнце — Земля».

После окончания подготовительных работ по настройке рентгеновских телескопов ART-XC и eROSITA обсерватория приступит к выполнению основной научной программы. Наблюдения будут проводиться в течение шести с половиной лет, из которых 4 года — в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года — в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной. За время 100-дневного полёта «Спектр-РГ» было выполнено две коррекции, которые обеспечили попадание на орбиту в окрестности внешней точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля».

Точки либрации — это особые точки в системе «Солнце — Земля». В этих точках гравитационные поля Земли и Солнца, действующие на малое тело, уравновешены. Однако это точки неустойчивого равновесия, и поэтому для того чтобы находиться в окрестности этой точки аппарат будет выполнять эволюции по гало-орбите в несколько сотен тысяч километров вокруг точки либрации. К настоящему времени оба телескопа на борту обсерватории: eROSITA (Германия) и ART-XC (Россия) — успешно прошли этап тестирования оборудования и ведут наблюдения в рамках калибровок и ранней научной программы.