Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые и модернизированные предприятия агропрома

В ООО «Победа» Яльчикского района Чувашии открылась новая ферма

 © fs01.cap.ru

Важным событием стало открытие новой фермы на 400 голов в хозяйстве «Победа». На ферме вся работа механизирована, в доильном зале установлено современное оборудование, два холодильника вместимостью 12 тонн, созданы все условия для эффективной работы. Сегодня на ферме 310 коров, среднесуточный удой с каждой составляет 22,1 кг — это самый высокий показатель в районе.

Поздравили с завершением этого инвестиционного проекта. В его реализацию вложены силы и труд работников общества, немалые финансовые средства хозяйства и оказана существенная государственная поддержка. Возмещение затрат при строительстве такого рода объектов в АПК сегодня достигает 70%.
Источник: http://cheboksari.bezformata.com/li...go-rajona-otkrilas-novaya/78811428/

новые и модернизированные предприятия агропрома, Чувашия
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,