В ООО «Победа» Яльчикского района Чувашии открылась новая ферма

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Важным событием стало открытие новой фермы на 400 голов в хозяйстве «Победа». На ферме вся работа механизирована, в доильном зале установлено современное оборудование, два холодильника вместимостью 12 тонн, созданы все условия для эффективной работы. Сегодня на ферме 310 коров, среднесуточный удой с каждой составляет 22,1 кг — это самый высокий показатель в районе.

Поздравили с завершением этого инвестиционного проекта. В его реализацию вложены силы и труд работников общества, немалые финансовые средства хозяйства и оказана существенная государственная поддержка. Возмещение затрат при строительстве такого рода объектов в АПК сегодня достигает 70%.