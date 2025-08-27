В Чувашии открыта новая молочная ферма
В АО «Чурачикское» открыли современную площадку для выращивания молодняка КРС молочных пород на 510 голов.
Проект с инвестициями свыше 75 млн рублей внедряет передовые технологии содержания, кормления и санитарной обработки. Благодаря федеральным и региональным субсидиям предприятие покрывает 57% затрат.
Впереди строительство крупного комплекса на 2 400 голов с инвестициями в 1,5 млрд рублей.
Параллельно на предприятии развивается растениеводство: увеличены посевные площади, собрано более 4 тысяч тонн озимой пшеницы с урожайностью свыше 65 ц/га — один из лучших показателей в регионе. Заготовлено свыше 15 тысяч тонн сенажа.
Здесь применены лучшие мировые практики и созданы комфортные условия для молодых специалистов — с жильём и достойной зарплатой. Близость к городу обеспечивает удобство сочетания работы и жизни.
