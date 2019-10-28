ОАО «Селенгинский ЦКК» приступил к производству нового вида продукции

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ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» в Бурятии начал промышленное производство нового вида продукции — бумаги для гофрирования из первичного целлюлозного волокна (KRAFT-FLUTING). Этот продукт отличается высокими качественными показателями, превосходящими требования ГОСТа, предъявляемые к полуцеллюлозному флютингу.

Продукция была разработана специалистами предприятия совместно с российскими учеными.

Использование KRAFT-FLUTINGA позволяет снизить затраты на производство 1м2 гофрокартона за счет изменения массы квадратного метра лайнера и флютинга. При совместном использовании крафт-флютинга и эко-крафтлайнера производства ОАО «Селенгинский ЦКК» достигается оптимальный эффект прочности гофрокартона при сокращении расходов на технологические изыскания и маркетинговые исследования по поиску совместимого сырья для гофрокартона.

Для адаптации нового продукта на гофропроизводстве у своих клиентов и партнеров, ОАО «Селенгинский ЦКК» предлагает готовые рекомендации, которые упрощают её использование. Сегодня ОАО «Селенгинский ЦКК» предлагает бумагу для гофрирования с линейкой плотностей от 90 до 150 г/м2 как российскому, так и зарубежному рынку.