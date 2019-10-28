Полиция Монголии пересела на Lada 4×4
Полиция Монголии приобрела 19 пятидверных Lada 4×4. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».
Отмечается, что автомобили оснастили рацией, светоговорящими устройствами, видеомагнитофонами, системами доступа к базам данных полиции, специальной цветографической схемой.
Полицейские машины Lada 4×4 будут использоваться в отдаленных районах страны, где востребована проходимость.
Продажи автомобилей Lada в Монголии начались весной. Марка представлена в регионе тремя моделями: Vesta Cross, Vesta SW Cross и 4×4 в трехдверном исполнении. До конца 2019 года в Монголии начнутся продажи Xray Cross и пятидверной версии 4×4, а также автомобилей семейств Granta и Largus.
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