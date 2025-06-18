Первый кроссовер Lada собственной разработки окрестили Azimut

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В рамках ПМЭФ было объявлено название новой модели — Lada Azimut. Это первый кроссовер собственной разработки АвтоВАЗа.

Предполагается, что новинка получит несколько двигателей: объёмом 1,6 и 1,8 литра, позднее в линейке может появиться турбомотор от китайского партнёра. По неофициальной информации, поставщиком может стать Chery. Поставки таких агрегатов в РФ уже налажены: турбодвигатели устанавливают на модели Xcite, выпускаемые в Санкт-Петербурге.

Привод у кроссовера будет только передний, так как платформа донорской Lada Vesta не предусматривает 4×4.

Разработка автомобиля выполнена силами российских специалистов: от создания концепции, компоновки и дизайна до проектирования, производства и настройки всех систем, функций и ходовых качеств модели. Для LADA AZIMUT была создана почти одна тысяча оригинальных узлов и деталей (996 новых и усовершенствованных компонентов), включая кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера, а также новую заднюю подвеску.

Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов: «LADA AZIMUT- первый за практически три десятилетия новый кроссовер в нашей линейке. Процесс его создания занял три года, за которые мы полностью обеспечили технологический суверенитет как конструкции автомобиля, так и его производства. Спасибо многотысячному коллективу АВТОВАЗа за очередной трудовой подвиг!

Отдельные слова благодарности Сберу, с которым для этого кроссовера мы совместно создали технологически независимую мультимедийную систему нового поколения. LADA AZIMUT станет сильнейшим конкурентом на рынке, предлагая действительно востребованные опции и предоставляя комфорт и уверенность во всех условиях движения».

Дизайн LADA традиционно функционален — в новом LADA AZIMUT он подчеркивает вседорожный потенциал автомобиля, а неокрашенный пластиковый обвес кузова защищает эмаль от повреждений. Возможность передвижения по дорогам любого качества заложена и в конструкции: проходимость обеспечивают короткие свесы кузова и дорожный просвет в 208 мм.

Просторный салон LADA AZIMUT предусматривает высокий уровень комфорта и практичности. Множество ниш для хранения, беспроводная зарядка для гаджетов, электрорегулировки руля и сидений — все это обеспечит удобство повседневных поездок и дальних путешествий. Автомобиль оснащается такими опциями, как панорамная крыша с люком, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камера кругового обзора, электрический стояночный тормоз и система выбора режима движения в зависимости от покрытия. Уже в базовой комплектации установлены мультимедийная система (с экраном 10″ и 6 динамиками) и цифровая комбинация приборов со встроенной навигацией, камера заднего вида, полностью светодиодная оптика, система контроля давления в шинах, бесключевой доступ и др.

Премьера новой российской мультимедийной платформы

На LADA AZIMUT впервые установлена новая программная платформа для мультимедиа с сервисами и решениями Сбера, развивающего собственную экосистему продуктов для автолюбителей, и других отечественных компаний-партнеров банка. Мультимедийная система LADA AZIMUT — это современный программно-аппаратный комплекс с 10-дюймовым HD-экраном на IPS-матрице, обеспечивающим яркое и четкое изображение при любом освещении. Система предлагает удобный доступ к навигации, мультимедиа и голосовому управлению с помощью виртуального ассистента от Сбера c GigaChat. Навигация по России работает на картах 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах. Для обеспечения работы онлайн-функционала ряда сервисов в AZIMUT будет установлен сим-профиль от СберМобайла. Музыкальный сервис Звук будет представлен в стандартной версии и расширенной, доступ к которой можно получить с активной подпиской СберПрайм. Платформа даст возможность оплачивать топливо онлайн на заправках с помощью экрана головного устройства, в том числе с использованием бонусов Спасибо, а также управлять климат-контролем, подсветкой салона и разными режимами вождения. Авторизация со Сбер ID открывает доступ к расширенному функционалу сервисов Сбера и его партнеров.

В производство Lada Azimut отправится в первой половине 2026 года.

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

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