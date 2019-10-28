ОДК-Авиадвигатель представил газогенератор установки ГТУ-16ПМ

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Газогенератор газотурбинной установки ГТУ-16ПМ для газоперекачивающих агрегатов, оснащённый малоэмиссионной камерой сгорания (МЭКС), представил ОДК Авиадвигатель на Пермском инженерно-промышленном форуме. Представленный двигатель успешно прошёл стендовые испытания на КС «Пермская» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и подтвердил соответствие характеристик требованиям заказчика.