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Энергетика и ТЭК

ОДК-Авиадвигатель представил газогенератор установки ГТУ-16ПМ

 © vk.com

Газогенератор газотурбинной установки ГТУ-16ПМ для газоперекачивающих агрегатов, оснащённый малоэмиссионной камерой сгорания (МЭКС), представил ОДК Авиадвигатель на Пермском инженерно-промышленном форуме. Представленный двигатель успешно прошёл стендовые испытания на КС «Пермская» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и подтвердил соответствие характеристик требованиям заказчика.
Источник: https://vk.com/uecrus?w=wall-52845383_2425

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ГТУ-16ПМ, ОДК-Авиадвигатель, Пермь
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