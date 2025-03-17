Токарно-фрезерный центр ПРОТОН Т800 МУЛЬТИКАТ: технологический прорыв от Пермского завода

ПРОТОН Т800 МУЛЬТИКАТ

ПРОТОН Т800 МУЛЬТИКАТ

ПРОТОН Т800 МУЛЬТИКАТ

ПРОТОН Т800 МУЛЬТИКАТ

Пермский завод металлообрабатывающих центров (АО «СТП «ПЗМЦ») разработал новый образец импортозамещающей продукции самого высокого технологического уровня — мультиосевой многофункциональный токарно-фрезерный обрабатывающий центр, став третьим предприятием в мире, производящим продукцию такого класса. До текущего момента оборудование такого класса в мире производили лишь два предприятия — WFL (Австрия) и NILES-SIMMONS (Германия).

Уникальность оборудования ПРОТОН Т800 МУЛЬТИКАТ обеспечена возможностью изготавливать сложнейшие изделия на одном станке за одну установку за счет оснащения станка мощным двухосевым фрезерным шпинделем, магазином инструментов, мощными токарными шпинделем и противошпинделем, а также программным перемещением люнетов. Общее количество управляемых осей превосходит 11. Одновременно управляемых — 5.

Это первый в России станок такого класса, который успешно конкурирует с продукцией мировых лидеров, задавая новые стандарты отрасли станкостроения и раскрывая новые возможности для машиностроителей РФ.

Ключевые преимущества станка:

1.Многофункциональность ПРОТОН Т800 МУЛЬТИКАТ способен выполнять впечатляющий спектр операций, а именно: токарную обработку, сверление, фрезерование, резьбонарезание, глубокое сверление и глубокую расточку, выполнение внешних и внутренних зубчатых зацеплений методом скайвинга и с использованием червячных фрез, долбление и строгание, полигональное точение и орбитальное фрезерование под любым углом и многое другое.

2.Универсальность. Благодаря уникальной конфигурации станок способен обрабатывать сложнейшие профили изготавливаемых деталей. На станке возможно с легкостью обрабатывать такие детали, как моноколесо, ротор турбины в сборе, стойка шасси самолета, блок цилиндров двигателя и многое другое, что ранее невозможно было обработать на одном станке. Жесткая конструкция, не использующая консольного вылета фрезерной головки при перемещении по оси Y, обеспечивает возможность полноценной 5-осевой обработки с использованием силовых режимов резания даже при обработке титана и жаропрочных сталей.

3.Масштаб задач. Станок справляется с деталями диаметром от 800 до 1200 мм и длиной от 1000 до 4500 мм, что позволяет использовать ПРОТОН Т800 МУЛЬТИКАТ не только в аэрокосмической отрасли, но и для тяжелого машиностроения в энергетическом секторе и судостроении.

4.Мощь и безупречная стабильность. Массивная станина со сложной геометрией и углом наклона 65°, широко расставленные направляющие обеспечивают эталонную стабильность и, как следствие, эффективную обработку заготовок. Мощность мотор-шпинделя главного шпинделя и противошпинделя с высоким крутящим моментом позволяет производить обработку заготовок из титановых, титано-магниевых сплавов и жаропрочных металлов.

О производителе. АО «СТП «ПЗМЦ» — современное предприятие, осуществляющее проектирование и производство российских высокотехнологичных металлообрабатывающих станков с ЧПУ, соответствующих лучшим образцам лидеров мирового станкостроения. Сотни работающих станков, произведенных ПЗМЦ с высоким уровнем локализации в ключевых отраслях машиностроения России, доказывают конкурентоспособность и качество производимого оборудования.

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