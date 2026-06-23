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artal Производство

Россия начала выпуск углепластиковых валов: втрое легче металла

© mercora.ru

В России впервые разработали и запустили в серийное производство судовые валы из углепластика. Они призваны полностью заменить продукцию немецких компаний Centa и Vulcan, сообщил главный конструктор Пермского завода машиностроения Алексей Захаров.

Технические характеристики и преимущества

До настоящего времени в России не выпускали судовые валы из композитных материалов. Новая модель металлокомпозитного вала ВМК-60-1 передаёт вращение от главного двигателя к гребному винту. Её ключевое преимущество — малый вес: композитный углепластиковый вал весит 300 килограммов — втрое легче классического металлического аналога массой в тонну. Кроме того, применение такого вала снижает шумность корабля, а материал полностью немагнитен.

Импортозамещение и производственные возможности

Раньше российские предприятия закупали подобные изделия в Европе, в основном в Германии (Centa и Vulcan). После 2022 года поставки прекратились, и судостроители временно переориентировались на азиатские рынки. Традиционные металлические валы изготавливаются ковкой — они тяжёлые и трудоёмкие. Новая разработка направлена на полную независимость от зарубежных поставок.

«Это наше российское импортозамещение. Теперь, если мы станем конкурентоспособными по цене и качеству, будем поставлять все сами», — отметил Алексей Захаров.

По его словам, мощности завода позволяют выпускать валы любой длины и диаметра для кораблей и судов любого водоизмещения. Впервые агрегат показали в июне на Международном военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте.

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Источник: mercora.ru

Комментарии 3

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  • 9
    Badassgoliath Badassgoliath23.06.26 13:56:18
    Это наше российское импортозамещение. Теперь, если мы станем конкурентоспособными по цене и качеству, будем поставлять все сами", — отметил Алексей Захаров


    Вот. И себе сделаем, и другим продадим, если надо. А те немецкие фирмы пусть идут лесом.

    Раньше российские предприятия закупали подобные изделия в Европе, в основном в Германии (Centa и Vulcan).
    #1318230
  • 7
    Нет аватара mikr23.06.26 14:18:08

    Согласен с тем, что тема перспективная. Дело даже не в гребных валах. Для общего развития необходимо овладевать композитными технологиями. Особо важно научиться создавать современные материалы — волокно и связующие полимеры. Без них сегодня — везде вилы.

    #1318234
  • Нет аватара garpini23.06.26 23:38:51

    Немцы голову ломали изобретая велосипед, наши просто сели и поехали, Обожаю импортозамещение    

    #1318257