В России впервые разработали и запустили в серийное производство судовые валы из углепластика. Они призваны полностью заменить продукцию немецких компаний Centa и Vulcan, сообщил главный конструктор Пермского завода машиностроения Алексей Захаров.

Технические характеристики и преимущества

До настоящего времени в России не выпускали судовые валы из композитных материалов. Новая модель металлокомпозитного вала ВМК-60-1 передаёт вращение от главного двигателя к гребному винту. Её ключевое преимущество — малый вес: композитный углепластиковый вал весит 300 килограммов — втрое легче классического металлического аналога массой в тонну. Кроме того, применение такого вала снижает шумность корабля, а материал полностью немагнитен.

Импортозамещение и производственные возможности

Раньше российские предприятия закупали подобные изделия в Европе, в основном в Германии (Centa и Vulcan). После 2022 года поставки прекратились, и судостроители временно переориентировались на азиатские рынки. Традиционные металлические валы изготавливаются ковкой — они тяжёлые и трудоёмкие. Новая разработка направлена на полную независимость от зарубежных поставок.

«Это наше российское импортозамещение. Теперь, если мы станем конкурентоспособными по цене и качеству, будем поставлять все сами», — отметил Алексей Захаров.

По его словам, мощности завода позволяют выпускать валы любой длины и диаметра для кораблей и судов любого водоизмещения. Впервые агрегат показали в июне на Международном военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте.