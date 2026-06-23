Россия начала выпуск углепластиковых валов: втрое легче металла
В России впервые разработали и запустили в серийное производство судовые валы из углепластика. Они призваны полностью заменить продукцию немецких компаний Centa и Vulcan, сообщил главный конструктор Пермского завода машиностроения Алексей Захаров.
Технические характеристики и преимущества
До настоящего времени в России не выпускали судовые валы из композитных материалов. Новая модель металлокомпозитного вала ВМК-60-1 передаёт вращение от главного двигателя к гребному винту. Её ключевое преимущество — малый вес: композитный углепластиковый вал весит 300 килограммов — втрое легче классического металлического аналога массой в тонну. Кроме того, применение такого вала снижает шумность корабля, а материал полностью немагнитен.
Импортозамещение и производственные возможности
Раньше российские предприятия закупали подобные изделия в Европе, в основном в Германии (Centa и Vulcan). После 2022 года поставки прекратились, и судостроители временно переориентировались на азиатские рынки. Традиционные металлические валы изготавливаются ковкой — они тяжёлые и трудоёмкие. Новая разработка направлена на полную независимость от зарубежных поставок.
«Это наше российское импортозамещение. Теперь, если мы станем конкурентоспособными по цене и качеству, будем поставлять все сами», — отметил Алексей Захаров.
По его словам, мощности завода позволяют выпускать валы любой длины и диаметра для кораблей и судов любого водоизмещения. Впервые агрегат показали в июне на Международном военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте.
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