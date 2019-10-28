В Якутии началось строительство завода базальтового утеплителя

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ООО «Базальт» стало резидентом ТОР в 2018 году. Основным видом продукции завода станут прошивные маты из базальтового волокна, которые применяются для утепления промышленных и жилых построек. Материал обеспечивает надежную шумо- и теплоизоляцию, долговечен и пожаробезопасен. Выпускаемая продукция является экологически чистой и безопасна для здоровья человека.

Ввод объекта в эксплуатацию и старт производства ожидается феврале 2020 года. На новое производство планируется трудоустроить 15 человек. При работе цеха на полную мощность производительность составит до 500 тонн продукции в год.

На сегодняшний день АО «Корпорация развития Дальнего Востока» заключила 16 соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности на площадках индустриального парка «Кангалассы». Девять резидентов ТОР проекты уже реализовали, осуществив частные инвестиции в объеме 1,4 млрд. рублей и создав 142 рабочих места. Общий инвестиционный портфель по соглашениям составляет 2,8 млрд. рублей, планируется создание 365 рабочих мест.