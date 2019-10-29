«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

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«Газпром» завершил процесс заполнения газопровода «Сила Сибири». Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Об этом говорится в сообщении компании.

«Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай», — отмечается в сообщении.

Следующий этап — заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур.

В конце августа «Газпром» подключил Чаяндинское месторождение к газопроводу «Сила Сибири». Газ с этого проекта, а также Ковыктинского в Иркутской области будет поставляться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют восточным маршрутом.

Строительство проекта идет с опережением графика, поэтому поставки в Китай по северному участку «Хэйхэ — Чанлин» начнутся раньше намеченного срока — с 1 декабря 2019 года. Договор о «восточном» маршруте (то есть «Силе Сибири») с CNPC был подписан 21 мая 2014 года, максимальная пропускная мощность газопровода — 38 млрд куб. м в год.