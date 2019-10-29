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Новые заводы и цеха

В Краснодаре на Южном заводе тяжелого станкостроения открыт новый цех

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28 октября состоялось открытие нового малярного цеха ООО «Южный завод тяжёлого станкостроения» (ЮЗТС) .

Новый малярный цех занимает площадь более тысячи квадратных метров и позволит значительно сократить время покраски, улучшить качество работы, а также сделать этот процесс более экологичным.

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Источник: https://vk.com/u_z_t_s?w=wall-155962143_1451

Краснодарский край, станкостроение
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