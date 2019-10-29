В Краснодаре на Южном заводе тяжелого станкостроения открыт новый цех
28 октября состоялось открытие нового малярного цеха ООО «Южный завод тяжёлого станкостроения» (ЮЗТС) .
Новый малярный цех занимает площадь более тысячи квадратных метров и позволит значительно сократить время покраски, улучшить качество работы, а также сделать этот процесс более экологичным.
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29.10.1919:24:25