«Саста» выпустила новый высокотехнологичный 5-ти осевой станок⁠⁠

30 июня 2025, 14:58 133 Станкостроительный завод "Саста"™ ⇒ Производство
«Саста» выпустила новый высокотехнологичный 5-ти осевой станокСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Российский станкостроительный завод «Саста» (г. Сасово, Рязанская обл.) выпустил новый высокотехнологичный станок: 5-ти осевой токарно-фрезерный обрабатывающий центр мод. НТ500-5Х
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Источник: vk.com
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Станкостроительный-Завод Саста
30.06.2517:10:10