«Саста» выпустила новый высокотехнологичный 5-ти осевой станок⁠⁠

Российский станкостроительный завод «Саста» (г. Сасово, Рязанская обл.) выпустил новый высокотехнологичный станок: 5-ти осевой токарно-фрезерный обрабатывающий центр мод. НТ500-5Х

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