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30 июня 2025, 14:58 133 Станкостроительный завод "Саста"™ ⇒ Производство

«Саста» выпустила новый высокотехнологичный 5-ти осевой станок⁠⁠

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Российский станкостроительный завод «Саста» (г. Сасово, Рязанская обл.) выпустил новый высокотехнологичный станок: 5-ти осевой токарно-фрезерный обрабатывающий центр мод. НТ500-5Х

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Источник: vk.com

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станок, станкостроение, импортозамещение, промышленность
  • Е.Юрий Е.Юрий
    30.06.2517:10:10

    Отличная новость! Если у вас есть видео с работой станка — выкладывайте, будет полезно и способствовать продвижению.

    #1303007
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