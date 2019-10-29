Состоялось открытие нового хирургического корпуса онкологической больницы № 1 в Москве

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14 октября в московской онкологической больнице № 1 открылся новый корпус.

В новом здании установлено самое современное оборудование, аппаратура, позволяющая транслировать ход операций, что позволит обмениваться опытом, а также оперативно консультироваться с коллегами.

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Работают автоматические двери в модульные операционные, для пациентов оборудованы комфортабельные одно- и трехместные палаты.

В палаты поступили первые больные.

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