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Состоялось открытие нового хирургического корпуса онкологической больницы № 1 в Москве

 © guberniya.info

14 октября в московской онкологической больнице № 1 открылся новый корпус.

В новом здании установлено самое современное оборудование, аппаратура, позволяющая транслировать ход операций, что позволит обмениваться опытом, а также оперативно консультироваться с коллегами.

 © guberniya.info

Работают автоматические двери в модульные операционные, для пациентов оборудованы комфортабельные одно- и трехместные палаты.

В палаты поступили первые больные.

 © sun1-25.userapi.com
Источник: http://guberniya.info/moscow/v-goro...skoy-klinicheskoy-onkologiches.html

модернизация здравоохранения, Москва
  • Нет аватара termometrix
    29.10.1916:56:39

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    Отредактировано: termometrix~16:59 29.10.19
    #1168196
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