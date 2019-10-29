Состоялось открытие нового хирургического корпуса онкологической больницы № 1 в Москве
14 октября в московской онкологической больнице № 1 открылся новый корпус.
В новом здании установлено самое современное оборудование, аппаратура, позволяющая транслировать ход операций, что позволит обмениваться опытом, а также оперативно консультироваться с коллегами.
Работают автоматические двери в модульные операционные, для пациентов оборудованы комфортабельные одно- и трехместные палаты.
В палаты поступили первые больные.
Читайте также...
- В Москве завершена модернизация старейшего центра экстренной медпомощи
- Лечебный корпус Центра имени Пирогова введен в эксплуатацию в Москве
- В Москве открылся новый комплекс зданий Центра нейрохирургии имени Бурденко
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
29.10.1916:56:39