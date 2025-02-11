Еще в шести районах Москвы открылись модернизированные поликлиники

© mos.ru

После реконструкции открылись здания в Орехово-Борисове Южном, Хорошевском, Марьине, Якиманке, Южном Бутове и Южном Медведкове. Все поликлиники соответствуют новому московскому стандарту, который делает медпомощь комфортнее и доступнее.

В зданиях создали просторные зоны ожидания, удобно разместили современные кабинеты и установили новейшее диагностическое оборудование.

В Москве проходит самая масштабная программа модернизации городских поликлиник. За пять лет обновили 280 зданий, девять из них — в этом году.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

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