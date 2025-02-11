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termometrix 11 февраля 2025, 19:57 18 Медучреждения

Еще в шести районах Москвы открылись модернизированные поликлиники

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 © mos.ru

После реконструкции открылись здания в Орехово-Борисове Южном, Хорошевском, Марьине, Якиманке, Южном Бутове и Южном Медведкове. Все поликлиники соответствуют новому московскому стандарту, который делает медпомощь комфортнее и доступнее.

В зданиях создали просторные зоны ожидания, удобно разместили современные кабинеты и установили новейшее диагностическое оборудование.

В Москве проходит самая масштабная программа модернизации городских поликлиник. За пять лет обновили 280 зданий, девять из них — в этом году.

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

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Источник: https://www.mos.ru/mayor/themes/12369050/

модернизация здравоохранения, Москва
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