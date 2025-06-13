В Москве открылся обновленный корпус больницы им. Иноземцева

© b1.mskagency.ru

Здесь будут оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь по таким направлениям, как челюстно-лицевая и эндокринная хирургия, оториноларингология и офтальмология.

© b1.mskagency.ru

В корпусе площадью 10,3 тысячи квадратных метров создали комфортные условия как для пациентов (в том числе маломобильных), так и для медицинских работников.

© b1.mskagency.ru

Лечебный корпус рассчитан на 198 мест (с возможностью расширения до 269 коек), из них 18 — в стационаре кратковременного пребывания. Здесь работают 219 человек, в том числе 81 врач и 83 сотрудника среднего медперсонала.

© b1.mskagency.ru

Корпус оснастили современным оборудованием. Это позволит расширить возможности для оказания высокотехнологичной помощи, а также для диагностических исследований.

Для пациентов предусмотрели маломестные палаты с функциональными кроватями, душем и туалетом. Кроме того, в корпусе создали зоны комфортного ожидания с мягкой мебелью.

© b1.mskagency.ru

На первом этаже обновленного корпуса расположено консультативно-диагностическое отделение. В нем предусмотрены кабинеты врачей-специалистов и функциональной диагностики, процедурные и перевязочные. Кроме того, здесь находится лечебно-диагностическое отделение офтальмологического центра для амбулаторного приема. Оно оснащено самым передовым оборудованием. Это позволит улучшить качество диагностики и увеличить число принимаемых пациентов на 10-15 процентов.

© b1.mskagency.ru

На втором этаже располагается офтальмологическое отделение с малой операционной.

Третий и четвертый этажи занимает отделение челюстно-лицевой хирургии. Его специалисты будут проводить реконструктивные операции и оказывать помощь пациентам с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевого скелета.

© b1.mskagency.ru

На пятом этаже находится отделение оториноларингологии. Здесь смогут пройти лечение больные с воспалительными заболеваниями, аномалиями и травматическими повреждениями лор-органов.

На шестом этаже разместили отделения центра эндокринной хирургии. Его врачи специализируются на лечении заболеваний щитовидной и околощитовидных желез, а также объемных образований надпочечников.

© b1.mskagency.ru

На седьмом этаже оборудовали операционный блок. Он включает 11 суперсовременных операционных: две эндокринологические, оториноларингологическую, челюстно-лицевой хирургии и семь малых (челюстно-лицевой хирургии, а также для проведения лор- и офтальмологические манипуляций). Кроме того, предусмотрены послеоперационная палата и помещения для персонала.

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

Первых пациентов обновленный лечебный корпус ГКБ имени Ф.И. Иноземцева примет в июне этого года.

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

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