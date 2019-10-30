5-тысячный анализатор выпущен на подмосковном заводе «Эйлитон» в Дубне

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С конвейера завода «Эйлитон» вышел 5-тысячный прибор. Им стал экспресс-анализатор URiСКАН-strip, предназначенный для количественного определения анализов методом «сухой химии». Разработчик и производитель медицинского изделия — резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна» компания «Эйлитон».

URiСКАН-strip — собственная разработка специалистов отдела НИОКР компании «Эйлитон» (входит в Группу компаний ЮНИМЕД). По техническим характеристикам этот прибор сегодня не имеет аналогов в мире. Анализатор позволяет в течение 1 минуты определить 11 показателей анализа мочи с предельно высокой точностью.

К настоящему времени уже более 15% отечественных клинико-диагностических лабораторий оснащены такими анализаторами

— Разработками оборудования и расходных материалов для клинико-диагностических лабораторий мы занимаемся с 2003 года, — рассказывает генеральный директор Группы компаний ЮНИМЕД Александр Шибанов. — За эти годы была создана уникальная команда разработчиков из 11 высококлассных специалистов, которые находятся в непрерывном поиске нестандартных решений и технологий. Именно они явились авторами немалого количества новых и модифицированных приборов — от компактных фотометров до полностью автоматических анализаторов, которые решают самые разные диагностические задачи.

URiСКАН-strip занимает особое место в линейке приборов, созданных специалистами «Эйлитон». С 2005 года Группа компаний «Юнимед» поставляла на российский рынок приборы и тест-полоски производства корейской компании YD Diagnostics, которые отличались очень высоким качеством. Но, обладая мощным инженерно-научным потенциалом и большим желанием предлагать самые лучшие решения для отечественных лабораторий, в компании решили проверить, можно ли еще повысить точность анализа на «сухой химии»? В 2011 году начались масштабные исследования, результатом которых стало создание анализатора URiСКАН-strip. В паре с тест-полосками он составляет аналитическую систему на «сухой химии» с возможностью проведения количественных исследований. В настоящее время этого не делает ни один аналогичный прибор в мире.

— Первые экспресс-анализаторы URiСКАН-strip, поставленные в лечебно-профилактические учреждения, в том числе в подмосковные клиники, сразу завоевали заслуженную популярность у специалистов-медиков, — комментирует заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. — К настоящему времени уже более 15% отечественных клинико-диагностических лабораторий оснащены такими анализаторами, 700 приборов поставлены по программе оснащения лечебных учреждений первичного звена. Коллектив можно поздравить с 5-тысячным прибором, но главное, что команда разработчиков смотрит вперед и продолжает разрабатывать новое инновационное оборудование.