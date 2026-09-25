Первый в мире носимый томограф создала российская Smart Engines

Российская ИИ-компания Smart Engines разработала «с нуля» первый в мире носимый томограф свободного позиционирования — уникальное решение для рентгеновской 3D-диагностики полностью без механических узлов. Новый прибор умещается в чемодан, весит менее 5 кг, а принцип его использования мало отличается от обычного фотоаппарата. Портативный томограф предназначен для работы там, где классические системы КТ недоступны: в полевых условиях, в машинах скорой помощи и фельдшерских пунктах. Путь от идеи до воплощения занял несколько лет и был пройден без привлечения внешнего финансирования. Внутренние инвестиции составили ни много ни мало $5 млн, поскольку проект потребовал вовлечения большого коллектива ученых и разработчиков под непосредственным руководством основателей компании — докторов наук В. В. Арлазарова и Д. П. Николаева. Сейчас прототип томографа проходит апробацию в медицинских и ветеринарных учреждениях.

В основе разработки лежит уникальная технология X-SLAM — комплекс алгоритмов на стыке компьютерного зрения, рентгеновской томографии и искусственного интеллекта. Благодаря ей система автоматически и с высокой точностью определяет положение источника излучения, пока оператор свободно перемещает источник вокруг объекта, обеспечивая съемку с разных ракурсов. Кроме того, X-SLAM позволяет получать 3D-реконструкцию всего по 10-15 кадрам — это в 100 раз меньше, чем в классической томографии. В результате лучевая нагрузка на пациента оказывается в сотни раз ниже, чем при стандартном КТ-исследовании, и не превышает дозу, связанную с одним днем пребывания в Москве.

Решение уже получило признание научного сообщества. Доклад о носимом томографе свободного позиционирования был представлен на ведущей международной конференции уровня A*, которая прошла 11-14 мая 2026 года во Франции — International Conference on Embedded Artificial Intelligence and Sensing Systems (SenSys). В июне 2026 года проект также стал победителем международной университетской премии «Гравитация» в номинации «Прорывные научные исследования и разработки». Уникальность ключевой технологии комплекса подтверждена российским патентом, компания подала также заявку на получение патента в США, что защитит российскую разработку при выходе на мировой рынок.Как создавалась технологияОдна из особенностей проекта — использование уже существующей приборной базы для получения принципиально нового результата. Такой подход позволяет радикально сократить путь от создания прототипа до производства. Программно-аппаратный комплекс реализован на серийно выпускаемой и сертифицированной аппаратной базе ЭЛТЕХ-МЕД — петербургского производителя рентгеновской техники. Прорыв ученых Smart Engines — переход к принципиально новому режиму: получение не двумерных рентгеновских снимков, а полноценной томографической 3D-реконструкции.

«Опора на существующие аппаратные решения, но разработка принципиально новых алгоритмов или их радикальная оптимизация — центральный мотив нашей научной школы. Если распознавать документ — то на бабушкином мобильнике, а не на суперкомпьютере, который кто-нибудь потом обязательно построит. Чтобы реализовывать подобные амбициозные цели, необходимо сквозное владение предметной областью. От фундаментальных основ, чтобы четко отличать фантастическое от невозможного, до мельчайших деталей, из которых сложится успех. Физика, математика, алгоритмика, даже психофизика восприятия — мы стоим на том, что наш коллектив должен разбираться во всем, относящемся к делу. Совершить открытие, взяв с полочки чужой „черный ящик“, не получится. С томографией мы, как и с распознаванием, прошли многолетний путь собственных фундаментальных исследований. Благодаря этому мы нащупали „слепое пятно“ — задачу, которую не обсуждали на конференциях и не описывали в статьях. Затем довольно быстро выявили фундаментальные математические ограничения, из-за которых задача казалась неразрешимой, а наши знания в смежной области, в компьютерном зрении, подсказали верные обходные пути. Для меня X-SLAM — это не только удивительное и технологически совершенное решение, но и знак качества созданной нами научной школы», — рассказал технический директор Smart Engines, доктор технических наук Дмитрий Петрович Николаев.

Потенциал применения

Разработанный прибор уже получил положительную оценку ведущих специалистов медицинских центров и ветеринарных клиник. Первые исследования показывают, что качество получаемого изображения достаточно для надежной локализации крупных осколков и определения их положения относительно костей и других анатомических структур.

Новая технология может использоваться в выездных хирургических пунктах, санитарном транспорте, зонах ЧС, труднодоступных районах, а также в государственных и частных клиниках как инструмент оперативной 3D-визуализации, когда стационарный томограф недоступен или если его применение нецелесообразно. Отдельные перспективы открываются в ветеринарии, где портативная 3D-диагностика особенно востребована вне крупных клиник. При этом потенциал технологии выходит за пределы медицины: она может применяться для исследования предметов искусства и реставрации, судебно-медицинской экспертизы, таможенного досмотра и дефектоскопии.

«В XX веке фантасты описывали компактные диагностические приборы как технологию далекого будущего. В массовой культуре таким символом стали трикодеры из Star Trek — портативные устройства, которые позволяют быстро заглянуть внутрь живого существа или неодушевленного предмета и получить диагностическую информацию на месте. Мы сделали шаг к тому, чтобы подобная идея перестала быть фантастикой: создали носимый томограф, который помещается в чемодан и позволяет получать рентгеновское 3D-изображение без стационарной инфраструктуры. Мы верим в научно-технический прогресс и верим, что в силах его направлять. Поэтому мы планируем продолжить масштабные инвестиции в развитие комплекса, его клиническую и прикладную апробацию, а также подготовку к выходу на международные рынки», — подчеркнул генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Викторович Арлазаров.

Всего в Smart Engines работают 120 человек, из них 21 сотрудник имеет степень доктора или кандидата наук. Компания входит в топ-3 российских ИИ-компаний по числу публикаций в научных журналах и в топ-2 — по числу статей в журналах первого квартиля Q1.