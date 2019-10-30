Обнинская «Технология» выпустила 1800 панелей терморегулирования для космической отрасли

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В 1999 году на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А.Г. Ромашина была разработана технология изготовления панелей терморегулирования для космической техники, способных функционировать в негерметичных условиях. С тех пор предприятие изготовило 1800 таких панелей, а на орбиту было запущено 56 космических аппаратов с уникальными по своим техническим и весовым характеристикам изделиями ОНПП.

Благодаря разработке уникальной технологии их изготовления в три раза была сокращена трудоемкость процесса производства и практически полностью исключены риски отказа аппаратуры космической техники из-за нарушения теплового режима.

Первые панели терморегулирования из композиционных материалов были созданы на ОНПП «Технология» 20 лет назад, в 1999 году. В отличие от устанавливавшихся тогда на спутники герметичных конструкций, обнинская система обеспечения температурного режима поддерживала заданные параметры, используя другие инженерные решения. Это давало возможность минимизировать риски выхода из строя космической техники из-за разгерметизации системы, а значит, в разы увеличивало срок ее службы и эффективность.

При создании новых изделий впервые в России была применена технология изготовления пятислойной конструкции из композиционных материалов с двусторонним расположением тепловых труб. Уникальное инженерное решение не только повысило надежность, но и улучшило весовые характеристики космических аппаратов. Первые панели терморегулирования «Технологии» успешно прошли испытания в космосе в 2003 году.

«За двадцать лет нашими специалистами проделана колоссальная научная работа. Сегодня мы можем интегрировать каркас спутника в панели терморегулирования уже на этапе изготовления, что сокращает сроки сборки космических аппаратов. На смену алюминиевым сплавам пришел сверхтеплопроводный углепластик, и это позволяет еще на четверть снизить вес конструкций. Благодаря применению высокотехнологичной продукции и новых материалов космические аппараты становятся более надежными и могут приносить больше пользы как науке, так и экономике страны», — отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.