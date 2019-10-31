В Челябинске открыт новый детский сад на 200 мест

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Детский сад «Вишенка» в микрорайоне «Ньютон» на северо-западе Челябинска введен в эксплуатацию и уже принял первых воспитанников. Трехэтажное здание детского сада площадью более трех тысяч квадратных метров рассчитано на 10 групп, три из них примут детей ясельного возраста — от 1,5 до 3 лет.

По словам заведующей дошкольным учреждением Светланы Полетавкиной, здесь функционирует десять групповых ячеек. Действует ясельная группа для малышей от полутора до двух лет, а также группа кратковременного пребывания. Большое внимание в детском саду будет уделяться экологическому образованию.

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— Для этого на территории детского сада установлена метеостанция, которая оборудована ветровым рукавом, флюгером, метеобудкой, солнечными часами, — рассказала Светлана Полетавкина. — После нового года мы планируем запустить дополнительные платные услуги. Речь идет о хореографии, степ-аэробике, художественно-эстетическом направлении. Практически полностью детский сад укомплектован кадрами. В настоящее время работают 17 воспитателей, еще двое приступят к своим обязанностям в ближайшее время.

© cheladmin.ru

© cheladmin.ru

Площадь помещения дошкольного учреждения составляет 3281 квадратный метр. Что касается прогулочной территории, то все участки оборудованы безопасной игровой зоной, на восьми участках постелено травмобезопасное покрытие, на двух участках для детей ясельной группы проектным решением предусмотрен газон.

Несмотря на то что в микрорайоне действует уже несколько детских садов, дефицит мест все-таки имеется. Порядка 150 дошкольных мест здесь еще необходимо ввести. Для этого планируется построить еще один детский сад.