Ростех разработал первую гражданскую цифровую станцию тропосферной связи © rostec.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил первую гражданскую цифровую малогабаритную станцию тропосферной связи «Гроза» с высокоскоростным цифровым модемом на основе нейронных сетей. Аппаратура предназначена для организации беспроводной широкополосной связи в горных, труднодоступных и малонаселенных районах, вдоль автомобильных трасс и железных дорог, а также на отдаленных промышленных объектах.

Используемая в «Грозе» технология передачи данных основывается на отражении сигнала от тропосферы — нижнего слоя атмосферы. Для организации тропосферной линии связи требуется минимум две приемо-передающие станции. Разработка НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» позволяет организовать канал передачи данных по интерфейсу Ethernet со скоростями потоков до 25 Мбит/с. Аппаратура включает антенну диаметром 150 см, которая размещается на антенно-мачтовом сооружении, на крыше здания, мобильной мачте или треноге. В состав станции также входит высокоскоростной цифровой модем тропосферной связи.

Нашими специалистами созданы опытные образцы изделия и проведены положительные испытания новой аппаратуры в Республике Бурятия и в Красноярском крае. Тропосферная связь активно используется в вооруженных силах, но мы видим большой потенциал у этой технологии на гражданском рынке. Данное решение позволит обеспечить связью Крайний Север и другие труднодоступные, удаленные регионы страны. Оно может стать экономически выгодной альтернативой спутниковой связи, поскольку при его применении не требуется оплачивать аренду спутникового канала. Кроме того, «Гроза» за счет встроенных алгоритмов обработки информации с помощью нейронных сетей способна обучаться в процессе работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов.

«Гроза» может работать в экстремальных климатических условиях: при температуре воздуха от минус 50 до 65 градусов, влажности до 98%, скорости ветра до 20 м/с. При этом аппаратура отличается низким энергопотреблением и простотой развертывания и эксплуатации.

Презентация новейшей разработки состоялась на международном форуме 100+ Forum Russia в Екатеринбурге.