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Спортивные объекты

В Екатеринбурге начато строительство крупнейшей на Урале и в Сибири ледовой арены

 © midural.ru

В Екатеринбурге дан старт строительству Ледовой арены УГМК, которая поставит абсолютный рекорд по вместимости и инженерным решениям на Урале и Сибири. Ожидается, что домашняя арена для хоккейного клуба «Автомобилист» на 15 тысяч зрителей заработает здесь 30 июня 2020 года.

Арена станет многофункциональным комплексом, возведённым с применением ультрасовременных инженерных решений. Комплекс будет способен обеспечить проведение спортивных соревнований высочайшего уровня — вплоть до чемпионатов Европы и Мира — как минимум по 11 видам спорта, в том числе хоккею, баскетболу, фигурному катанию, гандболу, мини-футболу, боксу, единоборствам, а также крупных конференций и концертов.

В стилобатной части под ареной планируется парковка на 500 машин.

 © sun1-21.userapi.com
Источник: http://midural.ru/news/list/document157282/#

спортивные объекты
  • Нет аватара termometrix
    31.10.1919:06:12

    Чем больше таких проектов-объектов-тем лучше!Браво!Удачи!

    #1168608
  • Alexander V Alexander V
    31.10.1922:57:23

    За пол-года построят?

    #1168647
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