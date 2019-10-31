В Екатеринбурге начато строительство крупнейшей на Урале и в Сибири ледовой арены

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В Екатеринбурге дан старт строительству Ледовой арены УГМК, которая поставит абсолютный рекорд по вместимости и инженерным решениям на Урале и Сибири. Ожидается, что домашняя арена для хоккейного клуба «Автомобилист» на 15 тысяч зрителей заработает здесь 30 июня 2020 года.

Арена станет многофункциональным комплексом, возведённым с применением ультрасовременных инженерных решений. Комплекс будет способен обеспечить проведение спортивных соревнований высочайшего уровня — вплоть до чемпионатов Европы и Мира — как минимум по 11 видам спорта, в том числе хоккею, баскетболу, фигурному катанию, гандболу, мини-футболу, боксу, единоборствам, а также крупных конференций и концертов.

В стилобатной части под ареной планируется парковка на 500 машин.

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