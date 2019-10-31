АВТОТОР запустил новую линию сварки кузовов и начал производство четвертой модели KIA

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В рамках исполнения обязательств по специальному инвестиционному контракту Автотор ввел в эксплуатацию новую линию сварки для кузовов легковых автомобилей. Калининградский завод приступает к производству по полному циклу новой модели — компактного кроссовера KIA Soul третьего поколения.

Общая мощность сварочного комплекса составляет до 100 тысяч кузовов в год. Здесь работают три линии по сварке кузовов легковых автомобилей KIA и линия сварки кабин коммерческих автомобилей Hyundai серии HD.

KIA Soul третьего поколения — уже четвертая модель KIA, которая собирается на «Автоторе» по полному циклу.

Также стоит отметить, что KIA Soul стал уже шестой моделью корейской марки, выпускаемой в нашей стране в режиме CKD. Помимо уже выпускаемых в Калининграде кроссовера Sorento (с ноября 2013 года), седанов Cerato Classic (с ноября 2014-го) и Cerato (с апреля 2019-го), в России по такой технологии производятся еще седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line (оба — в Петербурге, с 2011-го и 2017 года соответственно).

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