В России впервые запустили облачный сервис распознавания лиц

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Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon, который в 2018 году привлек $8 млн инвестиций от фондов Rusnano Sistema SICAR и Skolkovo Ventures, первым в России запустил облачное решение для распознавания лиц Ivideon Faces, сообщила пресс-служба Группы «Роснано».

"Существующие решения для распознавания лиц от других вендоров требуют установки локального дорогостоящего и сложного оборудования. Перенос технологии в облако избавит бизнес от необходимости покупать новое специализированное оборудование и даст доступ к аналитике с любого устройства по всему миру при наличии доступа в интернет", — пояснили в пресс-службе.

Новый сервис ориентирован на ретейл, банки, сферу услуг, а также офисные и открытые пространства. Продукт уже проходит пилотное тестирование в сетевых кафе OneBucksCoffee, «Правда Кофе» и других компаниях.

У игроков потребительского рынка есть острая необходимость «узнавать» своего покупателя в лицо: персонализировать сервис и предложения, анализировать настроение гостя, его готовность вернуться. Наша основная задача — дать рынку доступный и понятный инструмент распознавания эмоций и определения портрета аудитории. Мы хотели сделать продукт максимально полезным и удобным для прогрессивного бизнеса, у которого есть потребность сокращать издержки и возвращать клиентов, а не просто покупать технологические решения ради отчетности.

Тенденции рынка

Запуск новой облачной технологии от Ivideon соответствует общему тренду: по оценкам iKS-Consulting, рынок облачных услуг в России в 2018 году составил 68,4 млрд рублей, а к 2022 году может достичь 155 млрд рублей.

На текущий момент мы видим, что технологии машинного обучения, в частности функция видеораспознавания, пронизывает большинство бизнес-процессов, начиная от обеспечения безопасности и заканчивая прогнозированием поведения потребителей в торговых сетях и развлекательных центрах.

Бурный рост применения технологии распознавания лиц напрямую связан с развитием «видеонаблюдения как услуги» (VSaaS). «Мировой рынок VSaaS растет на 22% ежегодно и к 2022 году достигнет 6 млрд долларов. Соответственно, чем шире распространена технология, тем она становится дешевле и доступнее. Например, в Великобритании <…> уже 30% розничных торговых точек пропускают видеопотоки с камер наблюдения через специальное ПО, распознающее лица и анализирующее поведение покупателей.

Возможности сервиса

Ivideon Faces умеет распознавать новых и постоянных клиентов, анализировать посещаемость по дням и часам, определять возраст, пол и эмоции людей. С помощью сервиса бизнес получит возможность формировать списки посетителей (как постоянных, так и нежелательных), настраивать уведомления при обнаружении лиц из списков, искать конкретные лица в архиве и формировать детальные отчеты по целевой аудитории.

«Таким образом, решение позволит ретейлу и банкам создавать персональные предложения для гостей и оптимизировать работу персонала, а крупным офисным пространствам — вести подсчет сотрудников и учет рабочего времени», — отметили в пресс-службе «Роснано».

Для работы Ivideon Faces необходимы только камеры видеонаблюдения. Технология работает с любыми, в том числе устаревшими моделями, с помощью продукта Ivideon Bridge, который позволяет подключить одновременно до 16 устройств или каналов видеорегистратора к облаку.

О компаниях

Rusnano Sistema SICAR — фонд венчурных инвестиций размером до $100 млн. Создан совместно АФК «Система» и «Роснано» в августе 2016 года в Люксембурге сроком на семь лет с возможностью продления и привлечения соинвесторов. Инвестиционный фокус фонда — технологический сектор.

Компания «Роснано» создана в марте 2011 года после реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий», 100% ее акций находится в собственности государства. Функцию управления активами компании выполняет созданная в декабре 2013 года УК «Роснано», председателем правления которой является Анатолий Чубайс. Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), также созданным в результате реорганизации госкорпорации.