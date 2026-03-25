Завод SteelSun (входит в группу «РОСНАНО») запустил производство гибких тонкопленочных солнечных панелей. Их можно монтировать прямо на крыши и фасады, используя как часть конструкции, а не навесное оборудование. Это открывает возможности для зданий с нестандартными, изогнутыми крышами, где классические тяжелые панели просто не поставить.

Панели сделаны на стальной основе — они гнутся, но не ломаются. Выдерживают град и вес взрослого человека. Если один фрагмент поврежден, остальные продолжают работать.

Многослойная CIGS‑структура (соединения меди, индия и галлия) позволяет улавливать свет в пасмурную погоду, в тени, на рассвете и закате — в тех условиях, когда обычные модули уже не работают, рассказали в Роснано.

Такие панели в России раньше не производили. По словам разработчиков, это прагматичный инструмент для рынка: солнце появляется на тех крышах, где его раньше не могло быть. К панелям можно подключать системы хранения энергии, чтобы снизить зависимость от погоды и времени суток.