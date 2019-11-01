В Краснодарском крае началось строительство первого на юге РФ индустриального парка для МСП
31 октября дан старт строительству первого на юге России индустриального парка для МСП.
Промышленная зона появится в Кавказском районе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Площадь индустриального парка составляет 13,3 га. Среди планируемых производств — завод по розливу бутилированной воды, сокосодержащих напитков и лимонадов, предприятие по изготовлению бумаги и картона, завод по производству безалкогольных напитков. Всего будет создано более 600 новых рабочих мест, в том числе не менее 300 — высокопроизводительных. В денежном выражении промышленная продукция резидентов составит более 8,5 млрд рублей в год, налоговые отчисления — более 600 млн рублей в год.
Читайте также...
- Мини-экскаватор Mole
- В Краснодарском крае открыли сельскую школу на 120 мест
- В село Текос под Геленджиком провели газ.
01.11.1916:38:23