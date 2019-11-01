В Краснодарском крае началось строительство первого на юге РФ индустриального парка для МСП

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31 октября дан старт строительству первого на юге России индустриального парка для МСП.

Промышленная зона появится в Кавказском районе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Площадь индустриального парка составляет 13,3 га. Среди планируемых производств — завод по розливу бутилированной воды, сокосодержащих напитков и лимонадов, предприятие по изготовлению бумаги и картона, завод по производству безалкогольных напитков. Всего будет создано более 600 новых рабочих мест, в том числе не менее 300 — высокопроизводительных. В денежном выражении промышленная продукция резидентов составит более 8,5 млрд рублей в год, налоговые отчисления — более 600 млн рублей в год.