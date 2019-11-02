ГК РУССтанкоСбыт-изготовлени токарно-винторезный станок мод. 16К40РМЦ 12000мм.

© www.russtanko-rzn.ru

Токарно- винторезный станок 16К40 РМЦ 12000мм.

предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых. Высокая мощность привода и жесткость токарного станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 16К40

жесткость, виброустойчивость и температурная стабильность конструкции позволяют получать необходимую точность обработки; 2х призменные направляющие станины в сочетании с высокой надежностью других узлов обеспечивают длительный срок эксплуатации станка с сохранением первоначальной точности;

частота обратного вращения шпинделя в 1,3 раза выше чем прямого, что сокращает время обработки резьб;

точение длинных конусов производится одновременным выполнением продольной подачи суппорта и подачи резцовых салазок при соответствующем их повороте;

коробка подач обладает высокой жесткостью кинематической цепи;

все силовые зубчатые колеса кинематической цепи изготовлены из легированной стали, закалены и отшлифованы;

ограждения зоны резания и патрона, электрические и механические блокировки гарантируют безопасную работу на станке.

· ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО 16К40

Характеристика 16К40 Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм — над станиной 840 — над суппортом 490 — над выемкой в станине 1070* Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм — над станиной 800 — над суппортом 490 Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм 12000 Длина выемки в станине от торца фланца шпинделя, мм 450* Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг 3500 Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм 40 Размер конца шпинделя передней бабки по DIN 11М Внутренний конус в шпинделе бабки шпиндельной (метрический) 115 Количество ступеней частот вращения шпинделя 22 Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм 105 Пределы частот вращения шпинделя, об/мин 10—1250 Пределы рабочих подач, мм/об — продольных 0,033—5,6 — поперечных 0,013—2,064 — резцовых салазок 0,013—2,064 Пределы шагов нарезаемых резьб — метрических, мм 1—224 — дюймовых, ниток/дюйм 28—0,25 — модульных, модуль 0,25—56 — питчевых, питч диам. 112—0,5 Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин — продольное 5200 — поперечное 2000 Наибольшее усилие резания, кН 20 Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм 3 Мощность главного привода, кВт 18,5 Габаритные размеры (вместе с электрооборудованием), мм — длина 14420 — ширина 1860 — высота 1625 Масса, кг 15810 * — для токарных станков с ГАПом.

Стандартное оборудование станка 16К40

люнет неподвижный (диам. 20-350 мм) (Кроме станков с РМЦ750 мм);

люнет подвижный (диам. 20-150 мм);

патрон четырехкулачковый диам.800 ммили диам.630 мм;

патрон трехкулачковый диам. 400 или315 мм.

люнет неподвижный (диам. 20-160 мм, диам. 300-500 мм);

резьбоуказатель;

конусная линейка;

резцедержатель с быстросъемными блоками.

Оборудование станка 16К40 за отдельную плату