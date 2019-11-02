ГК РУССтанкоСбыт-изготовлени токарно-винторезный станок мод. 16К40РМЦ 12000мм.
Токарно- винторезный станок 16К40 РМЦ 12000мм.
предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых. Высокая мощность привода и жесткость токарного станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
жесткость, виброустойчивость и температурная стабильность конструкции позволяют получать необходимую точность обработки; 2х призменные направляющие станины в сочетании с высокой надежностью других узлов обеспечивают длительный срок эксплуатации станка с сохранением первоначальной точности;
- частота обратного вращения шпинделя в 1,3 раза выше чем прямого, что сокращает время обработки резьб;
- точение длинных конусов производится одновременным выполнением продольной подачи суппорта и подачи резцовых салазок при соответствующем их повороте;
- коробка подач обладает высокой жесткостью кинематической цепи;
- все силовые зубчатые колеса кинематической цепи изготовлены из легированной стали, закалены и отшлифованы;
- ограждения зоны резания и патрона, электрические и механические блокировки гарантируют безопасную работу на станке.
· ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО 16К40
Характеристика
|16К40
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм
— над станиной
840
— над суппортом
490
— над выемкой в станине
1070*
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм
— над станиной
800
— над суппортом
490
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм
12000
Длина выемки в станине от торца фланца шпинделя, мм
450*
Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг
3500
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм
40
Размер конца шпинделя передней бабки по DIN
11М
Внутренний конус в шпинделе бабки шпиндельной (метрический)
115
Количество ступеней частот вращения шпинделя
22
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм
105
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин
10—1250
Пределы рабочих подач, мм/об
— продольных
0,033—5,6
0,013—2,064
— резцовых салазок
0,013—2,064
Пределы шагов нарезаемых резьб
— метрических, мм
1—224
— дюймовых, ниток/дюйм
28—0,25
— модульных, модуль
0,25—56
— питчевых, питч диам.
112—0,5
Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин
— продольное
5200
— поперечное
2000
Наибольшее усилие резания, кН
20
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм
3
Мощность главного привода, кВт
18,5
Габаритные размеры (вместе с электрооборудованием), мм
— длина
14420
— ширина
1860
— высота
1625
Масса, кг
15810
* — для токарных станков с ГАПом.
Стандартное оборудование станка 16К40
- люнет неподвижный (диам. 20-350 мм) (Кроме станков с РМЦ750 мм);
- люнет подвижный (диам. 20-150 мм);
- патрон четырехкулачковый диам.800 ммили диам.630 мм;
- патрон трехкулачковый диам. 400 или315 мм.
- люнет неподвижный (диам. 20-160 мм, диам. 300-500 мм);
- резьбоуказатель;
- конусная линейка;
- резцедержатель с быстросъемными блоками.
Оборудование станка 16К40 за отдельную плату
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