Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

ГК РУССтанкоСбыт-изготовлени токарно-винторезный станок мод. 16К40РМЦ 12000мм.

 © www.russtanko-rzn.ru

Токарно- винторезный станок 16К40 РМЦ 12000мм.

предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых. Высокая мощность привода и жесткость токарного станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 16К40

жесткость, виброустойчивость и температурная стабильность конструкции позволяют получать необходимую точность обработки; 2х призменные направляющие станины в сочетании с высокой надежностью других узлов обеспечивают длительный срок эксплуатации станка с сохранением первоначальной точности;

  • частота обратного вращения шпинделя в 1,3 раза выше чем прямого, что сокращает время обработки резьб;
  • точение длинных конусов производится одновременным выполнением продольной подачи суппорта и подачи резцовых салазок при соответствующем их повороте;
  • коробка подач обладает высокой жесткостью кинематической цепи;
  • все силовые зубчатые колеса кинематической цепи изготовлены из легированной стали, закалены и отшлифованы;
  • ограждения зоны резания и патрона, электрические и механические блокировки гарантируют безопасную работу на станке.

· ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО 16К40

Характеристика

16К40

Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм

— над станиной

840

— над суппортом

490

— над выемкой в станине

1070*

Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм

— над станиной

800

— над суппортом

490

Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм

12000

Длина выемки в станине от торца фланца шпинделя, мм

450*

Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг

3500

Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм

40

Размер конца шпинделя передней бабки по DIN

11М

Внутренний конус в шпинделе бабки шпиндельной (метрический)

115

Количество ступеней частот вращения шпинделя

22

Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм

105

Пределы частот вращения шпинделя, об/мин

10—1250

Пределы рабочих подач, мм/об

— продольных

0,033—5,6

— поперечных

0,013—2,064

— резцовых салазок

0,013—2,064

Пределы шагов нарезаемых резьб

— метрических, мм

1—224

— дюймовых, ниток/дюйм

28—0,25

— модульных, модуль

0,25—56

— питчевых, питч диам.

112—0,5

Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин

— продольное

5200

— поперечное

2000

Наибольшее усилие резания, кН

20

Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм

3

Мощность главного привода, кВт

18,5

Габаритные размеры (вместе с электрооборудованием), мм

— длина

14420

— ширина

1860

— высота

1625

Масса, кг

15810

* — для токарных станков с ГАПом.

Стандартное оборудование станка 16К40

  • люнет неподвижный (диам. 20-350 мм) (Кроме станков с РМЦ750 мм);
  • люнет подвижный (диам. 20-150 мм);
  • патрон четырехкулачковый диам.800 ммили диам.630 мм;
  • патрон трехкулачковый диам. 400 или315 мм.
  • люнет неподвижный (диам. 20-160 мм, диам. 300-500 мм);
  • резьбоуказатель;
  • конусная линейка;
  • резцедержатель с быстросъемными блоками.

Оборудование станка 16К40 за отдельную плату

Источник: https://www.russtanko-rzn.ru

16К40, 16К40РМЦ 12000мм, станок 16К40, токарный станок 16К40, ТД Русстанкосбыт, токарно-винторезный станок 16К40,
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,