ТД РУССтанкоСбыт изготовлен станок для обработки колесной пары РТ817Ф1-3 для РЖД

ТД РУССтанкоСбыт изготовлен станок для обработки колесной пары РТ817Ф1-3 для РЖДСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Специальный токарный станок с ЧПУ мод. РТ817 РМЦ 3000мм
Станок предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых.
Особенности конструкции:
- жесткость, виброустойчивость и температурная стабильность конструкции позволяют получать необходимую точность обработки
- две призматические направляющие станины в сочетании с высокой надежностью других узлов обеспечивают длительный срок эксплуатации станка с сохранением первоначальной точности
- точение длинных конусов производится одновременным выполнением продольной подачи суппорта и подачи резцовых салазок при соответствующем их повороте
- коробка подач обладает высокой жесткостью кинематической цепи, имеет две электромагнитные муфты дистанционного переключения передач без остановки станка
- все силовые зубчатые колеса кинематической цепи изготовлены из легированной стали, закалены и отшлифованы
- ограждения зоны резания и патрона, электрические и механические блокировки гарантируют безопасную работу на станке
Техническая характеристика станка РТ817
|
значение
|
Наибольший диаметр детали, устанавливаемой над станиной, мм
|
1370
|
Наибольший диаметр детали, обрабатываемой над станиной, мм
|
1140
|
Наибольший диаметр детали, устанавливаемой и обрабатываемой над суппортом, мм
|
1100
|
Наибольший диаметр детали, устанавливаемой в выемке станины, мм
|
1800
|
Длина выемки от торца патрона, мм
|
390
|
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм
|
3000
|
Наибольший вес обрабатываемой детали, кг
|
8000, 10000
|
Количество ступеней частот вращения шпинделя
|
22
|
Пределы частот вращения, об/мин
|
5 ÷ 500
|
Величина продольных подач, мм/об
|
0,06 ÷ 2,42
|
Величина поперечных подач, мм/об
|
0,022 ÷ 0,88
|
Величина подач резцевых салазок, мм/об
|
0,022 ÷ 0,88
|
Величина шагов нарезания метрических резьб, мм
|
1 ÷ 96
|
Величина шагов нарезания дюймовых резьб, число ниток на 1дюйм
|
24 ÷ 0,25
|
Величина шагов нарезания модульных резьб, модуль
|
0,5 ÷ 24
|
Величина шагов нарезания питчевых резьб, питч
|
96 ÷ 1
|
Мощность привода главного движения, кВт
|
22 или 30 с повышенным пусковым моментом
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