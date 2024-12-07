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TDRuSStankoSbyt 07 декабря 2024, 18:03 Производство

ТД РУССтанкоСбыт изготовлен станок для обработки колесной пары РТ817Ф1-3 для РЖД

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Специальный токарный станок с ЧПУ мод. РТ817 РМЦ 3000мм

Станок предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых.

Особенности конструкции:

  • жесткость, виброустойчивость и температурная стабильность конструкции позволяют получать необходимую точность обработки
  • две призматические направляющие станины в сочетании с высокой надежностью других узлов обеспечивают длительный срок эксплуатации станка с сохранением первоначальной точности
  • точение длинных конусов производится одновременным выполнением продольной подачи суппорта и подачи резцовых салазок при соответствующем их повороте
  • коробка подач обладает высокой жесткостью кинематической цепи, имеет две электромагнитные муфты дистанционного переключения передач без остановки станка
  • все силовые зубчатые колеса кинематической цепи изготовлены из легированной стали, закалены и отшлифованы
  • ограждения зоны резания и патрона, электрические и механические блокировки гарантируют безопасную работу на станке

Техническая характеристика станка РТ817

значение

Наибольший диаметр детали, устанавливаемой над станиной, мм

1370

Наибольший диаметр детали, обрабатываемой над станиной, мм

1140

Наибольший диаметр детали, устанавливаемой и обрабатываемой над суппортом, мм

1100

Наибольший диаметр детали, устанавливаемой в выемке станины, мм

1800

Длина выемки от торца патрона, мм

390

Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм

3000

Наибольший вес обрабатываемой детали, кг

8000, 10000

Количество ступеней частот вращения шпинделя

22

Пределы частот вращения, об/мин

5 ÷ 500

Величина продольных подач, мм/об

0,06 ÷ 2,42

Величина поперечных подач, мм/об

0,022 ÷ 0,88

Величина подач резцевых салазок, мм/об

0,022 ÷ 0,88

Величина шагов нарезания метрических резьб, мм

1 ÷ 96

Величина шагов нарезания дюймовых резьб, число ниток на 1дюйм

24 ÷ 0,25

Величина шагов нарезания модульных резьб, модуль

0,5 ÷ 24

Величина шагов нарезания питчевых резьб, питч

96 ÷ 1

Мощность привода главного движения, кВт

22 или 30 с повышенным пусковым моментом

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Источник: https://www.russtanko-rzn.ru/

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  • Badassgoliath Badassgoliath
    07.12.2418:46:52

    Заливайте на рутуб, пожалуйста. Не работают эти ваши ютубы.

    #1293521
    • TDRuSStankoSbyt TDRuSStankoSbyt
      07.12.2418:51:19

      Ссылки с рутуба тоже не работают почему-то или подскажите как правильно их сюда добовлять

      #1293522
      • Badassgoliath Badassgoliath
        07.12.2419:38:03

        или подскажите как правильно их сюда добовлять

        От меня в этом толку мало, я сам этого не знаю, так как никогда не публиковал тут ничего.

        #1293524
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