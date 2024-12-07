ТД РУССтанкоСбыт изготовлен станок для обработки колесной пары РТ817Ф1-3 для РЖД

Специальный токарный станок с ЧПУ мод. РТ817 РМЦ 3000мм

Станок предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых.

Особенности конструкции:

жесткость, виброустойчивость и температурная стабильность конструкции позволяют получать необходимую точность обработки

две призматические направляющие станины в сочетании с высокой надежностью других узлов обеспечивают длительный срок эксплуатации станка с сохранением первоначальной точности

точение длинных конусов производится одновременным выполнением продольной подачи суппорта и подачи резцовых салазок при соответствующем их повороте

коробка подач обладает высокой жесткостью кинематической цепи, имеет две электромагнитные муфты дистанционного переключения передач без остановки станка

все силовые зубчатые колеса кинематической цепи изготовлены из легированной стали, закалены и отшлифованы

ограждения зоны резания и патрона, электрические и механические блокировки гарантируют безопасную работу на станке

Техническая характеристика станка РТ817

значение Наибольший диаметр детали, устанавливаемой над станиной, мм 1370 Наибольший диаметр детали, обрабатываемой над станиной, мм 1140 Наибольший диаметр детали, устанавливаемой и обрабатываемой над суппортом, мм 1100 Наибольший диаметр детали, устанавливаемой в выемке станины, мм 1800 Длина выемки от торца патрона, мм 390 Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм 3000 Наибольший вес обрабатываемой детали, кг 8000, 10000 Количество ступеней частот вращения шпинделя 22 Пределы частот вращения, об/мин 5 ÷ 500 Величина продольных подач, мм/об 0,06 ÷ 2,42 Величина поперечных подач, мм/об 0,022 ÷ 0,88 Величина подач резцевых салазок, мм/об 0,022 ÷ 0,88 Величина шагов нарезания метрических резьб, мм 1 ÷ 96 Величина шагов нарезания дюймовых резьб, число ниток на 1дюйм 24 ÷ 0,25 Величина шагов нарезания модульных резьб, модуль 0,5 ÷ 24 Величина шагов нарезания питчевых резьб, питч 96 ÷ 1 Мощность привода главного движения, кВт 22 или 30 с повышенным пусковым моментом

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