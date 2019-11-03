В городе Майкоп отрыт новый Диагностический центр республиканской больницы Адыгеи

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В Адыгее начал работу крупный Диагностический центр на базе Адыгейской республиканской клинической больницы. 7-этажное здание с вертолетной площадкой было построено в рамках федеральной программы «Развитие здравоохранения».

Возведение данного социально значимого и необходимого для региона объекта стало возможным благодаря активному взаимодействию руководства Адыгеи с федеральным центром. Общая стоимость проекта составила около 538 млн. рублей из федерального и республиканского бюджетов. Порядка 247,4 млн. рублей пошло на закупку современного медоборудования, техники, медицинской мебели.

В новом медучреждении размещены диабетологический центр, региональный центр профпатологии, центр реабилитации слуха, республиканская поликлиника, травматологическая поликлиника, кардиологический диспансер и ряд других медицинских подразделений. Есть дневной стационар. Организованы малые операционные, планируется внедрять и развивать методики малоинвазивных операций, в том числе эндоскопических хирургических вмешательств.

Всего для Центра было приобретено 64 единицы современного оборудования. Оснащение Центра будет продолжено. В 2020 году на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 52 млн. рублей.

© adygheya.ru

© adygheya.ru

© adygheya.ru