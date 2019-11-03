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Репортаж о ходе строительства в наукограде Дубна первого в России адронного коллайдера NICA

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/WdM-Kooi8Z0

Ученые Объединенного института ядерных исследований собираются расширить таблицу Менделеева: синтезировать сверхтяжелые элементы к десяти уже открытым. Параллельно в Дубне готовят к запуску первый в России адронный коллайдер.

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наукоград Дубна, ОИЯИ
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