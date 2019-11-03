НТЦ «Юрион» представил системы для передачи видеоинформации с БПЛА на наземный командный пункт

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Научно-технический центр «Юрион» представил системы «Свифт» для передачи видеоинформации с беспилотников на наземный командный пункт. Дальность передачи — до 250 км.

Задержка между отправкой сигнала с БПЛА и получением на командном пункте составляет не более 310 мс.

Помимо функции передачи команд управления с наземного пункта на БПЛА и видеосигнала в обратном направлении, система способна определять географическое положение аппарата без средств спутниковой связи. Об этом рассказал директор НТЦ «Юрион» Юрий Софьянников.

«У нас есть две антенны, расположенные на расстоянии друг от друга, и по разности принимаемых фаз мы можем определить азимут. По длительности распространения радиосигнала мы определяем расстояние. После этого вычисляем направление и также удаление БПЛА от командного пункта», — рассказал директор компании.

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