Лечебно-профилактическим учреждениям Калужской области переданы новые автомобили

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26 августа в Калуге состоялась торжественная церемония передачи спецавтотранспорта руководителям лечебно-профилактических учреждений региона.

В рамках работы по организации доставки жителей небольших населенных пунктов в межрайонные медицинские центры в текущем году закуплено 17 автомобилей «Газель». На эти цели из областного бюджета выделено 30,5 млн. рублей.

Помимо этого в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» продолжилась закупка передвижных мобильных комплексов (ФАПов). В прошлом году в регионе уже начали работу 5 таких машин. В настоящее время на средства федерального бюджета были приобретены еще 12 передвижных комплексов, оснащенных медоборудованием. На эти цели из федеральной казны выделено около 84 млн. рублей. Передвижные ФАПы предназначены для обслуживания жителей сел и деревень с численностью населения менее 100 человек.

Автомобили оснащены системой ГЛОНАСС. Организована диспетчерская служба, которая позволит обеспечить контроль за работой автотранспорта в режиме реального времени, следить за маршрутом движения автомобиля и в случае необходимости оказать техническую поддержку.