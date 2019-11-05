Под Тюменью открылся новый завод салатов и переработки овощных культур

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5 ноября на территории индустриального парка «Боровкий» вблизи Тюмени открылся завод по переработке овощных культур «Прованс Групп».

Завод планирует выпускать до 250 тонн продукции в месяц. Общая площадь производственного комплекса ООО «Прованс Групп» составляет более 3 тыс. 400 м2.

Строительство завода началось в июне 2018 года, в августе 2019 объект был введён в эксплуатацию. Объём инвестиций составил 220 млн рублей.

На заводе работает 80 человек.

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Как рассказала генеральный директор предприятия Татьяна Овсянкина, уникальное производство, которое заработало в Тюменской области, единственное в своем роде за Уралом.

«Это специфичное производство, таких компаний немного, в России их насчитывается около шести, мы со всеми общаемся и обмениваемся опытом. Предприятие производит свежие салаты — мы их моем, режем, сушим, делаем миксы, упаковываем и поставляем в торговые сети, в сети фастфуда, где они добавляют их в бургеры и гамбургеры. Планируем поставлять продукцию в социальные учреждения», — рассказала Татьяна Овсянкина.

Предприятие начало работать семь лет назад в небольшом арендованном цехе в Тюмени. А два года назад началось проектирование и строительство завода на территории индустриального парка «Боровский».

«С открытием завода у нас существенно увеличились производственные мощности, появились дополнительные возможности по расширению ассортимента. У нас уже существует широкая география поставок. Мы нацелены на расширение ассортимента и объемов выпуска, чтобы закрывать максимальные потребности потребителей», — сказала Татьяна Овсянкина, добавив, что большую часть сырья поставляют российские фермеры, в том числе из Тюменской области.

«Предприятие поставляет свою продукцию в Курган, Челябинск, Омск, Томск, Сочи, Геленджик, Анапу и многие другие города. Надеюсь, что данный проект позволит расширить спектр услуг, географию реализации продукции, и будет востребован в отрасли социальной сферы Тюменского района», — добавила она.

Завод выпускает:

— мытые и чищеные овощи и корнеплоды (капуста, картофель, морковь, свёкла);

— мытые, чищеные и нарезанные кубиками, соломкой и шайбами овощи и корнеплоды (капуста, картофель, морковь, свёкла);

— смеси из резаных овощей;

— мытые резаные или целые листовые салаты и зелень (руккола, корн, айсберг, мангольд, фриссе, романо, лук, укроп и петрушка)

— смеси из разных видов салатов.

Это уже четвёртый завод, который запустили в этом году на территории технопарка «Боровский».

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