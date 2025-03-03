В Нижегородской области открыт цех по производству сыров мощностью 600 тонн в год

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Цех по производству сыров с голубой плесенью построило ООО «Городецкая сыроварня» при господдержке в деревне Курцево Городецкого муниципального округа Нижегородской области.

Планируемая производственная мощность нового цеха составляет 600 тонн сыра в год

Реализация проекта началась в октябре 2023 года.

Инвестиции составили 330 млн рублей.

Производственная мощность цеха — 1,7 тонны в сутки, объём переработки молока — 15 тонн в сутки.

На новом производстве создано 38 новых рабочих мест.

«Производство сыра — очень сложный процесс, а с голубой плесенью — особенно, она очень капризная. Процесс производства сыра занимает от 60 до 90 дней. У нас установлены специальные камеры первичного и вторичного созревания. Планируем производить порядка десяти видов сыров, таких как стилтон, шропшир, горгонзолла, блю чиз и другие. Планируем выйти в лидеры по производству данного типа сыров на всей территории Российской Федерации», — сообщил директор ООО «Городецкая сыроварня» Андрей Иванов-Антонов.

Выйти на проектную мощность производства планируется к концу 2025 года.

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