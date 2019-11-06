В отдаленном селе Волгоградской области открыта новая школа на 340 мест

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Новая школа в поселке Красный Октябрь Палласовского района возведена в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Здание рассчитано на 340 обучающихся — школу смогут посещать дети из близлежащих хуторов. Открытия современного образовательного пространства дети, родители и учителя ждали с нетерпением — ранее занятия шли в корпусах, возведенных в 20-х годах прошлого века.

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Учебные классы, укомплектованные современным оборудованием; актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, спальные комнаты для первоклассников и кабинеты для творчества — все это разместилось в трех корпусах новой Краснооктябрьской школы. Ряд помещений переформатирован под мастерские и секции: ребята смогут записаться в спортивные кружки; патриотические, научно-технические объединения. В планах руководства открыть дополнительные направления, создав условия для поддержки одаренных детей.

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Краснооктябрьская школа стала третьей крупной образовательной организацией, которая открылась в регионе за последние два года: ранее первых воспитанников приняли школы-тысячники в Волгограде и Камышине.