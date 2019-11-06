Компания «ГраСС» из Волгоградской области строит новый производственный комплекс

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Созданное с нуля предприятие ООО «ТД «ГраСС» производит профессиональную автомобильную и бытовую химии. Инженеры-технологи и исследователи научно-исследовательского центра «ТД «ГраСС» создают инновационные продукты.

Продукция предприятия востребована не только в России. По итогам первого полугодия 2019 года компания отправила на экспорт на 65% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. В целом объем поставок за рубеж составляет около 15% от оборота — выпускаемые товары реализуют в 65 странах мира.

Производственная площадка расположена в Среднеахтубинском районе. В настоящее время компания возводит новый цех с административно-бытовым корпусом, а также распределительный центр с административно-бытовым корпусом. Это позволит увеличить производственные мощности в три раза и создать более 300 новых рабочих мест.

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В планах — построить и дополнительные складские помещения. Часть из них разместят на землях бывшей свалки, ликвидацию которой завершили в этом году в Среднеахтубинском районе, — спустя определенное время территорию можно использовать под промышленные объекты.

Кроме того, для снижения негативного воздействия на окружающую среду, «ТД ГраСС» планирует в 2019-2020 годах построить комплекс очистных сооружений ливневой канализации и промышленных стоков, замену ртутьсодержащих ламп на светодиодные светильники и разработку программы производственного экологического контроля.

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С 2019 года предприятие принимает участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

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