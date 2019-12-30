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Детские сады и школы

В Чебоксарах в один день открыли три детских сада

 © Фото из открытых источников

В Чебоксарах 30 декабря открыли три новых детских сада в микрорайонах Новых город, Университетский-2 и в п. Сосновка, построенных по нацпроекту «Демография».

Всего в Чебоксарах в этом году построено и сдано в эксплуатацию 9 детских садов.

В целом, в Чувашии с 2012 года построено 60 детских садов более чем на 11 тыс. мест. На эти цели направлено свыше 8 млрд рублей.

Новый город

д/с Златоград на 250 мест, стоимостю 203,9 млн рублей — здесь просторные залы для физкультурных и музыкальных занятий, медицинский и пищевой блок, бассейн, кабинеты кабинет для LEGO-студии, изостудия. На территории — 13 игровых площадок и две спортивные площадки.

 © Фото из открытых источников

Университетский-2

д/с Эврика на 250 мест, стоимостю 192,7 млн рублей

В детском саду созданы все необходимые условия для малышей — функциональные помещения для физкультурных и музыкальных занятий, бассейн, кабинеты психолога, логопеда, кабинет для LEGO-cтудии, арт-лаборатория. В садике создано 70 рабочих мест.

 © Фото из открытых источников

а так же в заволжском поселке Сосновка

д/с Лукоморье на 150 мест, стоимостю 111,4 млн рублей — здесь функциональные помещения для физкультурных и музыкальных занятий, медицинский и пищевой блок, бассейн, изостудия. На территории — 8 игровых площадок, спортивная площадка.

 © Фото из открытых источников
Источник: http://www.gcheb.cap.ru/news/2019/1...-odin-denj-otkrili-detskie-sadi-v-n

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Чувашия, новый детсад
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