В Чебоксарах в один день открыли три детских сада
В Чебоксарах 30 декабря открыли три новых детских сада в микрорайонах Новых город, Университетский-2 и в п. Сосновка, построенных по нацпроекту «Демография».
Всего в Чебоксарах в этом году построено и сдано в эксплуатацию 9 детских садов.
В целом, в Чувашии с 2012 года построено 60 детских садов более чем на 11 тыс. мест. На эти цели направлено свыше 8 млрд рублей.
Новый город
д/с Златоград на 250 мест, стоимостю 203,9 млн рублей — здесь просторные залы для физкультурных и музыкальных занятий, медицинский и пищевой блок, бассейн, кабинеты кабинет для LEGO-студии, изостудия. На территории — 13 игровых площадок и две спортивные площадки.
Университетский-2
д/с Эврика на 250 мест, стоимостю 192,7 млн рублей
В детском саду созданы все необходимые условия для малышей — функциональные помещения для физкультурных и музыкальных занятий, бассейн, кабинеты психолога, логопеда, кабинет для LEGO-cтудии, арт-лаборатория. В садике создано 70 рабочих мест.
а так же в заволжском поселке Сосновка
д/с Лукоморье на 150 мест, стоимостю 111,4 млн рублей — здесь функциональные помещения для физкультурных и музыкальных занятий, медицинский и пищевой блок, бассейн, изостудия. На территории — 8 игровых площадок, спортивная площадка.
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