В Чувашии открыт новый детский сад на 240 мест
30 декабря состоялось открытие нового детского сада в городе Канаше.
Дошкольное учреждение «Василек» построено в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Детский сад рассчитан на 240 детей и расположен в одном из самых динамично развивающихся микрорайонов города, где живет много молодых семьей.
В двухэтажном кирпичном здании разместились 12 групп, 3 из которых — это ясельные группы на 45 мест.
Имеются залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также методический кабинет, медицинский блок, кабинет психолога и логопеда, интерактивный класс «Развитие+".
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