Петербургское ЦНПО «Ленинец» разработало для самолетов новую метеорологическую РЛС «Арис» с АФАР

© Фото из открытых источников

ЦНПО «Ленинец» продемонстрировало на МАКС-2019 новый многофункциональный радиолокационный комплекс с каскадируемой активной фазированной волноводно-щелевой антенной решеткой. Эта технология позволяет создавать дешевые антенны с электронным сканированием луча.

Подробности о новом изделии рассказал главный специалист предприятия Сергей Иванов.

Новая РЛС под названием «Арис» представляет собой локатор с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) для информирования пилотов об опасных метеорологических образованиях. Изделие дополнило линейку других РЛС, разработанных объединением в рамках инициативной программы «МАРС».

Главный специалист ЦНПО «Ленинец» пояснил, что электронное сканирование луча РЛС происходит только в одной плоскости — вертикальной или горизонтальной, благодаря чему изделие получается дешевле аналогов.

© Фото из открытых источников

«Мы жертвуем электронным сканированием в другой плоскости, но при этом выигрываем по стоимости. Сканирование во второй плоскости обеспечивает механический поворот. Как показывает практика применения АФАР, широкий спектр сканирования в одной плоскости нужен не всегда. Наше устройство позволяет решать множество задач, и неважно, в какой поляризации, потому что система приводов позволяет перевернуть антенну на 90 градусов», — рассказал специалист.

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