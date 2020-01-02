Петербургское ЦНПО «Ленинец» разработало для самолетов новую метеорологическую РЛС «Арис» с АФАР
ЦНПО «Ленинец» продемонстрировало на МАКС-2019 новый многофункциональный радиолокационный комплекс с каскадируемой активной фазированной волноводно-щелевой антенной решеткой. Эта технология позволяет создавать дешевые антенны с электронным сканированием луча.
Подробности о новом изделии рассказал главный специалист предприятия Сергей Иванов.
Новая РЛС под названием «Арис» представляет собой локатор с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) для информирования пилотов об опасных метеорологических образованиях. Изделие дополнило линейку других РЛС, разработанных объединением в рамках инициативной программы «МАРС».
Главный специалист ЦНПО «Ленинец» пояснил, что электронное сканирование луча РЛС происходит только в одной плоскости — вертикальной или горизонтальной, благодаря чему изделие получается дешевле аналогов.
«Мы жертвуем электронным сканированием в другой плоскости, но при этом выигрываем по стоимости. Сканирование во второй плоскости обеспечивает механический поворот. Как показывает практика применения АФАР, широкий спектр сканирования в одной плоскости нужен не всегда. Наше устройство позволяет решать множество задач, и неважно, в какой поляризации, потому что система приводов позволяет перевернуть антенну на 90 градусов», — рассказал специалист.
03.01.2019:45:21