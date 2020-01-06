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А я ведь опять про Ленинградскую область. А как оттуда не вещать, ведь в какую сторону ни посмотри, а в плане промышленности у них всё ок. Не верите словам, давайте судить по делам. Возьмём, например, химию. Опять трудно поверить, но это Россия, пожалуйста, очередное супер-пупер новое производство с амбициями на лидерство, построенное недавно (запущено в июне 2019) с нуля, ценой около 1 млрд. долларов. Знакомьтесь, это АО «ЕвроХим-Северо-Запад» из города Кингисепп, а специализируются они на производстве аммиака. Завод готов выдавать до 1 млн тонн аммиака в год, и по мощности этой производственной установки они № 1 в Европе. Более того, на данный момент, это самое эффективное в мире предприятие по коэффициенту использования газа. АО «ЕвроХим-Северо-Запад» является 100% дочерним предприятием минерально-химического холдинга «ЕвроХим».

Завод расположен в непосредственной близости от принадлежащего группе «ЕвроХим» (EuroChem Group AG) завода «Фосфорит», производящего фосфорные удобрения. Всё дело в том, что аммиак применяется в разных областях, но одной из ключевых является выпуск удобрений. Поэтому производство аммиака и удобрений связаны между собой одной цепью, вот поэтому они и дружат домами.

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Для справки. АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG, а это один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Компания занимается добычей полезных ископаемых и углеводородного сырья, производством, логистикой и дистрибуцией удобрений. Группа разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в России — Верхнекамское месторождение в Пермском крае («Усольский калийный комбинат») и одно из самых крупных месторождений калийной руды в России — Гремячинское — в Волгоградской области («ЕвроХим-ВолгаКалий»). Производственные мощности и сеть дистрибуции находятся в России, Казахстане, Литве, Бельгии, Китае, Бразилии и т. д. В компании работают более 26 тысяч человек.

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4. Конвертер синтеза. Пожалуй, один из самых главных элементов на заводе. В нём происходит синтез аммиака.

IMG_8216 © live.staticflickr.com Что касается технологического процесса, то вкратце он выглядит следующим образом. Производство аммиака состоит из трёх основных стадий: получение азотоводородной смеси, её очистка и, собственно, синтез аммиака. В нашем случае на завод по газопроводам поставляется природный газ, который очищается, смешивается с паром и подаётся в первичный риформер. После чего газ в печи первичного риформинга проходит через специальные реакционные трубы с катализатором и конвертируется в водород. Далее в установке вторичный риформер технологический воздух смешивается с газом, полученным в печи первичного риформинга. На следующем этапе полученная смесь очищается от СО и СО2. После чего в криогенной установке KBR происходит удаление излишков азота, а также остатков инертных газов. И, наконец, наступает очередь синтеза аммиака.

5.

IMG_8270 © live.staticflickr.com Соглашение о строительстве предприятия было подписано на ПМЭФ в 2016 году, в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Матео Ренци. Проектированием комплекса занималась компания из Италии «Maire Tecnimont». Завод «ЕвроХим-Северо-Запад» был построен с применением новейших технологий производства, в том числе запатентованного KBR процесса аммиака Purifier™. За стройку отвечала российская компания «Велесстрой».

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Пульт управления предприятием. В связи с запуском завода было создано около 250 новых высококвалифицированных рабочих мест. А как промчиновники-то обрадовались, ведь ожидаются ежегодные налоговые поступления от нового предприятия в бюджеты разных уровней в районе 3 млрд. рублей. 999A5538 © live.staticflickr.com

8. Вот на этих установках происходит очищение газовой смеси от СО и СО2 и удаление излишков азота, а также остатков инертных газов. 999A5572 © live.staticflickr.com

Новое производство было возведено всего за три года на территории старой обогатительной фабрики, для чего были полностью демонтированы оборудование и здания. Это позволило избежать дополнительной экологической нагрузки и сохранить существующую санитарно-защитную зону в прежних границах.

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10. Как и на других химических производствах, все основные процессы скрыты от наших глаз, нам лишь остаётся любоваться масштабом и мощью. А и правда, дух захватывает от блеска металла, когда ты поднимаешься на такую высоту. IMG_8280 © live.staticflickr.com Немного занимательной статистики. На строительство завода ушло около 12 тысяч тонн стали и более 64 км. свай. В разгар строительства на площадке работало свыше пяти тысяч человек.

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IMG_8250 © live.staticflickr.com Официальное открытие завода состоялось 7 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), а уже в сентябре они похвастались, что произвели первые 500 тысяч тонн аммиака. Так держать, за новыми рекордами!

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999A5574 © live.staticflickr.com Предприятие включает в себя целый комплекс объектов, связанных с доставкой сырья, а также производством, хранением и отгрузкой продукции. В сеть инженерных сооружений входит установка синтеза аммиака, склад жидкого аммиака, газопроводная ветка, а также другие объекты инфраструктуры и логистики.

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Установка вторичный риформер, где технологический воздух смешивается с газом, полученным в печи первичного риформинга. IMG_8253 © live.staticflickr.com

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999A5610 © live.staticflickr.com Не секрет, что аммиак относится к числу важнейших продуктов химической промышленности, а его производство считается одним из самых технологичных в отрасли. В качестве сырья выступает азот, извлекаемый из воздуха, природный газ и вода. Всего в мире производят порядка 150 млн тонн аммиака в год, теперь и наше предприятие вносит в это дело свою лепту. Аммиак необходим при производстве минеральных удобрений, различных полимеров, в медицине и т. д.

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Важно отметить, что, как и любое новое предприятие, построенное с умом, «ЕвроХим-Северо-Запад» и про экологию не забывает. Они работают в замкнутом цикле водооборота, что позволяет забирать и очищать воду любого качества и использовать её в технологическом процессе многократно, исключая при этом производство стоков. В таком режиме они не только о себе думают, но и соседнему «Фосфориту» помогают. Более 70% их сточных вод теперь тоже под контролем. Местная экосистема уже это оценила и не перестаёт говорить спасибо.

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IMG_8304 © live.staticflickr.com Наш завод, как стахановец, работает без остановки 365 дней в году, 24 часа в сутки.

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26. Печь первичного риформинга. В ней газ проходит через реакционные трубы с катализатором и конвертируется в водород. 999A5737 © live.staticflickr.com Основными потребителями выпускаемого в Кингисеппе аммиака, кроме уже упомянутого выше Фосфорита, являются заводы «ЕвроХима» по производству удобрений в Бельгии и Литве.

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29. Градирня. Она предназначена для охлаждения воды, которая участвует в технологических процессах.

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30. Рядом с производством также построен новый склад для хранения жидкого аммиака. Например, прямо перед нами один из двух больших изотермических резервуаров для хранения аммиака. Объём каждого из них по 30 000 тонн. 999A5885 © live.staticflickr.com

31. Специальный душ, если вдруг…Они тут повсюду, как никак — химическое производство. 999A5893 © live.staticflickr.com

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35. Каждые 3,5 часа здесь заливается по 30 цистерн аммиака, которые отправляются в том числе на экспорт.