Репортаж о развитии индустрии производства композитов корпорации Росатом

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В России разрабатывается линейка защитной экипировки для хоккеистов. Сверхлегкая и прочная защита предназначена для подростков и любителей, выходящих на лед ради борьбы и невероятных скоростей. Разработкой занимается атомная индустрия. Одна из компаний, работающих в контуре «Росатома», имеет полный цикл по производству композитных материалов и научный центр по их разработке.