Добавить статью
Лого Сделано у нас
Видеоблог

Репортаж о развитии индустрии производства композитов корпорации Росатом

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/jqENbYCp1IQ

В России разрабатывается линейка защитной экипировки для хоккеистов. Сверхлегкая и прочная защита предназначена для подростков и любителей, выходящих на лед ради борьбы и невероятных скоростей. Разработкой занимается атомная индустрия. Одна из компаний, работающих в контуре «Росатома», имеет полный цикл по производству композитных материалов и научный центр по их разработке.

Росатом
  • Птичка Грач Птичка Грач
    07.01.2023:07:32

    этот репортаж здорово расстроит почитателей мема «просрали полимеры»   

    #1182639
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,