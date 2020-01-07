Репортаж о развитии индустрии производства композитов корпорации Росатом
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/jqENbYCp1IQ
В России разрабатывается линейка защитной экипировки для хоккеистов. Сверхлегкая и прочная защита предназначена для подростков и любителей, выходящих на лед ради борьбы и невероятных скоростей. Разработкой занимается атомная индустрия. Одна из компаний, работающих в контуре «Росатома», имеет полный цикл по производству композитных материалов и научный центр по их разработке.
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07.01.2023:07:32