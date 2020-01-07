Компания «Котлин-Новатор» представила комплекс бортовой электроники для кабины пилотов Ил-112 В

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Компания «Котлин-Новатор» из Санкт-Петербурга на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском показала макет кабины перспективного военно-транспортного самолета Ил-112. Ведущий инженер предприятия Павел Белоусов сообщил, что представленные на салоне элементы управления уже применяются в опытных образцах самолета, а информационные индикаторы пока планируют к поставке.

Инженер добавил, что при работе над перспективной кабиной в приоритете была отказоустойчивость всех систем. Также конструкторы уделили много внимания эргономике и функциональности. Особо инженер отметил индикаторы.

«В части инноваций мы предлагаем идикаторы с системой синтетического видения. На основе поступающей с датчиков информации формируется картинка закабинного пространства. Это очень помогает при взлете и посадке, а также значительно повышает общую ситуационную осведомленность», — рассказал Павел Белоусов.

Диагональ индикаторов от компании «Котлин-Новатор» — 17 дюймов. Такой типоразмер, по словам специалиста, позволяет заменить на эксплуатирующихся самолетах два устаревших десятидюймовых индикатора на один.

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