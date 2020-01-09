В ВВО поступили новейшие РСЗО «Торнадо-Г»

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В конце минувшего года в мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Хабаровском крае, по плану переоснащения на новые образцы техники поступили реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

"Торнадо-Г" — российская модернизированная реактивная система залпового огня. Она создана на базе РСЗО «Град». Система по боевой эффективности в 15 раз превосходит предшественника, отношение массы пороха к массе корпуса в новой ракете улучшено в 10 раз.

В состав РСЗО входит новая модернизированная боевая машина, старые и новые типы 122-мм реактивных снарядов, а также КСАУО «Капустник-БМ». В кабине боевой машины размещено оборудование дистанционной установки и автоматизированная система управления огнём (АСУО).

АСУО позволяет вести огонь без топогеодезической подготовки и осуществлять наведение пакета с направляющими без выхода экипажа из кабины. На специальном видеомониторе в автоматизированном режиме отображается информация о маршруте следования и положении пакета направляющих.