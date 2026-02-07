Российские вооруженные силы получили партию новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Сарма», которые в настоящее время проходят испытания в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Система «Сарма», которая будет впервые продемонстрирована на выставке World Defense Show в Эр-Рияде, оборудована передовой автоматизированной системой управления огнем. Это позволяет ей быстрее и эффективнее действовать в различных боевых сценариях, а также интегрироваться с множеством разведывательных и боевых комплексов.

«Новая РСЗО способна вести огонь по заданным координатам с необорудованных позиций при развертывании с марша. Наши снаряды способны точно работать даже в условиях жесткого радиоэлектронного противодействия противника — это подтверждено в ходе реальных боевых действий», — отметил Оздоев.

«Сарма» является развитием линейки тяжелых РСЗО, представленных моделями «Смерч» и «Торнадо-С». Сохраняя калибр 300 мм, она имеет сокращенное количество направляющих — шесть вместо 12, что значительно уменьшает общую массу машины, повышая ее мобильность и проходимость.

По словам Бекхана Оздоева, «Сарма» в сочетании с «Торнадо-С» обеспечит повышенную гибкость в использовании реактивной артиллерии, что приведет к более эффективному поражению хорошо защищенных целей при экономном расходе боеприпасов.