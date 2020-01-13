АО"Флот" поставила серию СВП проекта «Марс-10» для МЧС России

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В декабре 2019 г, в рамках Государственного контракта, Нижегородское АО «ФЛОТ» отгрузило МЧС России серию амфибийных катеров на воздушной подушке «МАРС-10». В рамках государственного контракта была осуществлена доставка построенных катеров в места дислокации четырех отрядов МЧС России расположенных в Республике Крым, Астраханской, Волгоградской и Тверской области.

Катер «МАРС-10» является надежным, высокоманевренным судном, способным выполнять широкий спектр задач как повседневного, так и специального характера в самых экстремальных погодных условиях. Катер данного проекта разработан Нижегородским судостроительным предприятием АО «ФЛОТ» в развитие серии выпускавшихся ранее катеров проекта МАРС-700, более десяти лет успешно эксплуатируемых в России и за рубежом, отличается от них увеличенными главными размерениями (длина, высота борта), надстройкой, пассажировместимостью, повышенной надежностью и улучшенным движительно-рулевым комплексом.

Среди преимуществ катера: высокая проходимость и амфибийность, способность перемещать людей и грузы по воде, заросшему мелководью, песчаным отмелям, снегу и любой другой относительно ровной поверхности без ограничения несущей способности, в том числе по рыхлому снегу, по рекам и морям во время ледохода и ледостава.

В соответствии с требованиями Заказчика, все катера снабжены дополнительным оборудованием, лебедками, средствами навигации, связи, специальными сигналами, имеют отличительную окраску и укомплектованы саморазгружающимися прицепами для транспортировки по дорогам общего пользования.

Уже с января 2020 г катера на воздушной подушке МАРС-10 спасателей МЧС патрулируют акваторию водоемов России Новые катера работают при температуре до минус 35 градусов. Скорость катеров на льду составляет до 90 километров в час, по воде до 70 километров в час.