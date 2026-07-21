30 июня на производственной площадке АО «Пожгидравлика» в Миассе прошли демонстрационные испытания установок компрессионной пены собственной разработки. Гостями стали руководители и сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Челябинской области.

Компрессионная пена (CAFS — Compressed Air Foam System) — технология, при которой огнетушащее вещество подаётся в рукав под давлением сжатого воздуха. Результат: пена значительно легче воды, лучше держится на поверхностях и эффективнее подавляет горение.

Что показали

Пожарным продемонстрировали два изделия в работе, с реальной подачей пены.

· Комбинированный насосный агрегат с системой CAFS — моноблок для комплектации пожарных автомобилей. Работает и как стандартный насос, и как генератор компрессионной пены. Отечественная альтернатива зарубежным аналогам — функциональная, надёжная, серийная.

· УКПМ — мобильная установка на прицепе — автономный агрегат с собственным двигателем и системой обогрева. Не привязан к пожарному автомобилю. По тактическим возможностям — полноценный малый пожарный автомобиль в компактном исполнении.

Момент, который запомнился всем

При водяном тушении пожарный ствол держат двое бойцов — давление в рукаве таково, что один не справляется. С компрессионной пеной картина другая: масса вещества в рукаве в 10-15 раз меньше, отдача струи — кратно ниже.

На испытаниях со стволом уверенно работала девушка из числа гостей, далёкая от пожарного дела. Лёгкое снаряжение означает, что боец быстрее выдвигается на позицию, дольше работает без усталости и может контролировать обстановку, а не бороться со стволом.

Гостям также показали «липкие» свойства пены: она держится на вертикальных и отвесных поверхностях, защищая конструкции от теплового излучения открытого пламени, в отличие от воды, которая просто стекает вниз.

Качество подтвердили партнёры

В тот же день на заводе побывали специалисты производителя компрессорных модулей, которые «Пожгидравлика» серийно применяет в своих системах. Приехали с конкретной задачей: проверить, как их оборудование интегрировано в наши изделия. По итогам осмотра — претензий к конструкции нет.

Параллельно инженеры предприятия вели собственные эксперименты: изучали гидравлическое сопротивление рукавов при транспортировке компрессионной пены разной кратности. Эти данные нужны для следующего шага — интеграции CAFS с беспилотниками и мобильными роботами-пожарными.

Готово к поставке

Обе установки прошли полный цикл приёмочных испытаний и готовы к поставке. Это не опытные образцы, а изделия российского производства, которые можно применять в работе.