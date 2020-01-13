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Авиация

НПП Аэросила — движение вперед

©Видео с youtube.com

Немного об истории легендарного предриятия, без разработок которого не было бы тех великих достижений и успехов отечественной авиации, которые мы имеем сегодня.

История предприятия

1939 г.

 © paragamma.ru

Образовано ОКБ по созданию автоматических самолетных воздушных винтов и их гидромеханических систем регулирования.

Официальным документом, определяющим факт образования предприятия, является Приказ Народного Комиссариата авиационной промышленности СССР № 80/К от 22 марта 1939 г., которым главным конструктором ОКБ утвержден Жданов Константин Иванович.

В этом же году началось серийное производство первого отечественного автоматического винта АВ-1 с металлическими лопастями конструкции К.И. Жданова для оснащения самолетов И-16, И-153. С этого момента самолеты России и бывшего СССР (кроме спортивных самолетов и легкомоторной авиации последних лет) оснащались воздушными винтами, созданными «Аэросилой».

С первых лет своего существования предприятие приобрело репутацию продуктивного разработчика воздушных винтов и гидромеханических регуляторов.

40-е годы

 © paragamma.ru

САМОЛЕТЫ С ПОРШНЕВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

За короткий предвоенный период и в напряженные годы Великой Отечественной войны коллективом ОКБ было разработано более 12 типов воздушных винтов, выпущенных серийным производством в количестве более 100 000 штук.Ими оснащались самолеты страны тех лет:И-15, И-16,И-153, ЛИ-2, МиГ-3, СУ-3, Пе-2, Ил-2, Ил-4, Ил-10, ТУ-2, Пе-8 и другие.

За большой вклад в создание воздушных винтов с высокими аэродинамическими характеристиками, обеспечившими успехи Советской авиации, многие работники ОКБ были награждены Правительственными наградами.

50-е годы

 © paragamma.ru

 © paragamma.ru

РАЗВИТИЕ ТУРБОВИНТОВОЙ АВИАЦИИ

В послевоенные годы на смену авиации с поршневыми винтомоторными силовыми установками приходит турбовинтовая авиация.Ее бурное развитие потребовало оперативного создания принципиально новых воздушных винтов и гидромеханических систем автоматического управления.

С этими задачами коллектив предприятия успешно справился, создав целое семейство надежных воздушных винтов и регуляторов для самолетов :Ан-8, Ан-12, Ан-10, Бе-12, Ан-24, Ил-18, Ан-30, Ан-26 и Ан-32 и др.Особые технические достижения предприятия связаны с созданием уникальных соосных воздушных винтов на мощность 14000 л.с. для самолетов Ту-95, Ту-114 и Ан-22 («Антей»).

Эти винты до сих пор не имеют аналогов в мировом винтостроении.

Для самолетов Ту-95 и Ту-114 они обеспечили достижение крейсерской скорости полета до 800 км/час, а для самолета Ан-22 непревзойденную тяговооруженность.

На предприятии также создаются воздушные винты для экранопланов и аэросаней, а также рулевые винты для вертолетов Ми-6, Ми-10, Ми-10К и Ми-1

60-е — 70-e годы

РАЗВИТИЕ ТЕМАТИКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

В период бурного развития реактивной и относительного спада турбовинтовой авиации «Аэросиле» было поручено еще одно технически емкое и принципиально новое для предприятия тематическое направление.И вот уже более 50 лет коллектив занимается созданием вспомогательных газотурбинных двигателей с маркой ТА, предназначенных для запуска маршевых двигателей самолетов и вертолетов, кондиционирования кабин и салонов, питания электроэнергией бортовых систем, а также для использования в качестве наземных установок авиационного назначения.

Созданные на предприятии ВГТД устанавливаются на самолетах :Ту-134А, Ту-154, Ту-154Б, Ту-154М, Ил-62М, Ил-76Т, Ил-76МД, Як-42, Ту-160, Ан-74, Ан-124, Ту-204, Ан-70и других объектах.Почти все отечественные самолеты и вертолеты (за исключением Ил-86 и Ил-96) оснащены ВГТД «Аэросилы».

СВЕРХЗВУКОВЫЕ САМОЛЕТЫ С ИЗМЕНЕНИЕМ СТРЕЛОВИДНОСТИ КРЫЛА

Предприятие приступило к созданию винтовых преобразователей — силовых шариковинтовых механизмов со встроенными редукторами для изменения стреловидности крыла самолета.

Эти уникальные по своим техническим характеристикам изделия были применены на самолетахМиГ-23, Ту-22М, СУ-24, Ту-144, Ту-160 и др.Являясь особо ответственными изделиями, винтовые преобразователи за все время многолетней эксплуатации не имели ни одного отказа.

 © paragamma.ru

 © paragamma.ru

70-е годы

 © paragamma.ru

КОРАБЛИ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ

По заказу Судостроительной промышленности создается семейство подъемно-движительных комплексов для 6 кораблей на воздушной подушке:«Скат», «Мурена», «Кальмар», «Омар», «Джейран» и «Зубр».

Арсенал разработок предприятия пополнился еще пятью наименованиями воздушных винтов и шестью наименованиями нагнетательных вентиляторов.80-e годы

СОЗДАНИЕ ДВИЖИТЕЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

«Аэросилой» был создан первый воздушный винт на мощность 360 л.с. с новыми лопастями из полимерных композиционных материалов.На пороге мирового топливо-энергетического кризиса, в конце 70-х годов предприятие приступило к созданию высокоэкономичных малошумных винтовентиляторных движителей.Первенцем такого типа изделий стал 8-ми лопастный винтовентилятор с металлическими лопастями СВ-24, который был испытан на самолете Ан-24 и показал перспективу дальнейших работ по винтовентиляторной тематике.

Предприятие в тесном сотрудничестве с НИИ Авиационной промышленности активно приступило к созданию принципиально новых многолопастных флюгерно-реверсивных винтовентиляторов и воздушных винтов с композитными лопастями для самолетов нового поколения.Проведенный в соответствии с отраслевой целевой комплексной программой большой объем совместных работ позволил создать современную методологию проектирования, развить и усовершенствовать испытательную и производственную базу.Кроме того, была успешно решена самая проблемная задача создания легкой и надежной лопасти.

После решения комплекса технологических и материаловедческих задач по композитным лопастям был определен облик прогрессивного серийного производства, где особое внимание было уделено созданию современного оборудования, аппаратуры и приборов для принципиально нового производства лопастей из полимерных композиционных материалов.

1994 г.

 © paragamma.ru

Практическим итогом комплекса работ, выполненных по 85 различным программам, явилось создание базового соосного винтовентилятора СВ-36 с композитными лопастями мощностью 10000 л.с., а затем более мощного (на 14000 л.с.) СВ-27 для самолета Ан-70.Винтовентилятор СВ-27 не имеет мировых аналогов.

При скоростях крейсерского полета самолета с ТВВД, близких к скоростям самолета с ТРДД, он обеспечивает высокий КПД (0,9 на Мп =0,7), высокие взлетные и реверсные характеристики и чрезвычайно короткий разбег и пробег самолета.Экономия топлива за счет применения ТВВД вместо ТРДД сопоставимого технического уровня составляет 30%.

1997 г.

Получен сертификат типа для первого представителя многолопастного композитного воздушного винта нового поколения является винт СВ-34 мощностью 2500 л.с., созданный «Аэросилой» для самолета Ил-114.

После СВ-34 в активе предприятия появились еще два новых винта с композитными лопастями.Это АВ-140 мощностью до 3000 л.с. для самолета Ан-140, а также АВ-36 мощностью 1500 л.с. для самолета Ан-38.Винтовентиляторы и воздушные винты нового поколения обладают высокой аэродинамической эффективностью и отличаются от прежних винтов меньшими габаритами и массой, наличием увеличенного количества легких композитных лопастей, меньшим уровнем шума и увеличенным ресурсом.

Использование в новой САУ винтов электронного контура позволило увеличить число функций управления, применить диагностику и синхрофазирование винтов.

 © paragamma.ru

 © paragamma.ru

90-2000-е годы

Создание вспомогательных газотурбинных двигателей нового поколения:ТА-14, ТА18-100, ТА18-200.ВГТД ТА-14 и его модификации предназначен для эксплуатации на самолетах Як-130, Ил-114, Ан-140 и вертолетах Ми-8, Ми-17, Ка-62.

Принято решение о применении вспомогательного двигателя ТА18-100 на борту новейшего лайнера Ту-334.

В 2005 году сертифицирован вспомогательный газотурбинный двигатель ТА18-200 эквивалентной мощностью 365 кВт.

Новый ВГТД, который заменит двигатели ТА12-60 на самолетах Ту-204, Ту-214, Ан-70, коренным образом отличается от своего предшественника современной цифровой системой управления с полной ответственностью.

Появление на авиационном рынке самолетов и вертолетов с новыми вспомогательными двигателями ТА14, ТА18-100 и ТА18-200 и их модификациями дает прекрасную возможность повысить конкурентоспособность современных самолетов и вертолетов страны.

 © paragamma.ru

 © paragamma.ru

 © paragamma.ru

2000-настоящее время

С 2000-х годов по настоящее время были разработаны следующие ВГТД: ТА18-200-124 для самолета Ан-124-100 (сертифицирован 29.12.12 г.), ТА18-200-70 для Ан-70 (успешно пройдены ГСИ и в 2012 г. принят на вооружение МО РФ), ТА18-200МС для МС-21 (Одобрение Главного измерения СТ321-ВД/ОГИ-05 АР МАК)Разработан вспомогательный двигатель с повышенным отбором электрической мощности ТА18-200Э.Создан образец энергоузла ТА18-200Э на 240 кВА, а для самолетов специального назначения ведутся работы по созданию энергоузел на 480 кВА.Текущие разработки: УБЭ-1700 — для перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта, ТА18-200-70Б, ТА18-100С, ГТД-500.

В части винтовой тематики предприятие участвует в программах создания и подготовки серийного производства самолетов Ил-112 и Ил-114, ведет разработку эффективных воздушных винтов для семейства беспилотных летательных аппаратов.

80 лет ОАО «Научно-производственное предприятие «Аэросила» успешно создает:

  • с 1939 г. воздушные винты и винтовентиляторы (с гидромеханическими регуляторами)
  • с 1958 г. вспомогательные газотурбинные двигатели (ВГТД)
  • с 1965 г. силовые механизмы для изменения стреловидности крыла

Всего предприятие разработало:

  • 115 воздушных винтов (мощность 20÷30000 л.с.) для 85 типов самолетов
  • более 15 моделей и модификаций ВГТД (эквивалентная мощность 100÷475 л.с.) для 85 типов ЛА
  • 10 шариковинтовых преобразователей (эксплуатационные нагрузки 10÷130 т) для 7 типов самолетов.

©Видео с youtube.com
Источник: http://aerosila.ru/

НПП Аэросила, воздушные винты
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