КОРАБЛИ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ По заказу Судостроительной промышленности создается семейство подъемно-движительных комплексов для 6 кораблей на воздушной подушке:«Скат», «Мурена», «Кальмар», «Омар», «Джейран» и «Зубр». Арсенал разработок предприятия пополнился еще пятью наименованиями воздушных винтов и шестью наименованиями нагнетательных вентиляторов.80-e годы СОЗДАНИЕ ДВИЖИТЕЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «Аэросилой» был создан первый воздушный винт на мощность 360 л.с. с новыми лопастями из полимерных композиционных материалов.На пороге мирового топливо-энергетического кризиса, в конце 70-х годов предприятие приступило к созданию высокоэкономичных малошумных винтовентиляторных движителей.Первенцем такого типа изделий стал 8-ми лопастный винтовентилятор с металлическими лопастями СВ-24, который был испытан на самолете Ан-24 и показал перспективу дальнейших работ по винтовентиляторной тематике. Предприятие в тесном сотрудничестве с НИИ Авиационной промышленности активно приступило к созданию принципиально новых многолопастных флюгерно-реверсивных винтовентиляторов и воздушных винтов с композитными лопастями для самолетов нового поколения.Проведенный в соответствии с отраслевой целевой комплексной программой большой объем совместных работ позволил создать современную методологию проектирования, развить и усовершенствовать испытательную и производственную базу.Кроме того, была успешно решена самая проблемная задача создания легкой и надежной лопасти. После решения комплекса технологических и материаловедческих задач по композитным лопастям был определен облик прогрессивного серийного производства, где особое внимание было уделено созданию современного оборудования, аппаратуры и приборов для принципиально нового производства лопастей из полимерных композиционных материалов. 1994 г. © paragamma.ru Практическим итогом комплекса работ, выполненных по 85 различным программам, явилось создание базового соосного винтовентилятора СВ-36 с композитными лопастями мощностью 10000 л.с., а затем более мощного (на 14000 л.с.) СВ-27 для самолета Ан-70.Винтовентилятор СВ-27 не имеет мировых аналогов. При скоростях крейсерского полета самолета с ТВВД, близких к скоростям самолета с ТРДД, он обеспечивает высокий КПД (0,9 на Мп =0,7), высокие взлетные и реверсные характеристики и чрезвычайно короткий разбег и пробег самолета.Экономия топлива за счет применения ТВВД вместо ТРДД сопоставимого технического уровня составляет 30%. 1997 г. Получен сертификат типа для первого представителя многолопастного композитного воздушного винта нового поколения является винт СВ-34 мощностью 2500 л.с., созданный «Аэросилой» для самолета Ил-114. После СВ-34 в активе предприятия появились еще два новых винта с композитными лопастями.Это АВ-140 мощностью до 3000 л.с. для самолета Ан-140, а также АВ-36 мощностью 1500 л.с. для самолета Ан-38.Винтовентиляторы и воздушные винты нового поколения обладают высокой аэродинамической эффективностью и отличаются от прежних винтов меньшими габаритами и массой, наличием увеличенного количества легких композитных лопастей, меньшим уровнем шума и увеличенным ресурсом. Использование в новой САУ винтов электронного контура позволило увеличить число функций управления, применить диагностику и синхрофазирование винтов. © paragamma.ru © paragamma.ru 90-2000-е годы Создание вспомогательных газотурбинных двигателей нового поколения:ТА-14, ТА18-100, ТА18-200.ВГТД ТА-14 и его модификации предназначен для эксплуатации на самолетах Як-130, Ил-114, Ан-140 и вертолетах Ми-8, Ми-17, Ка-62. Принято решение о применении вспомогательного двигателя ТА18-100 на борту новейшего лайнера Ту-334. В 2005 году сертифицирован вспомогательный газотурбинный двигатель ТА18-200 эквивалентной мощностью 365 кВт. Новый ВГТД, который заменит двигатели ТА12-60 на самолетах Ту-204, Ту-214, Ан-70, коренным образом отличается от своего предшественника современной цифровой системой управления с полной ответственностью. Появление на авиационном рынке самолетов и вертолетов с новыми вспомогательными двигателями ТА14, ТА18-100 и ТА18-200 и их модификациями дает прекрасную возможность повысить конкурентоспособность современных самолетов и вертолетов страны. © paragamma.ru © paragamma.ru © paragamma.ru 2000-настоящее время С 2000-х годов по настоящее время были разработаны следующие ВГТД: ТА18-200-124 для самолета Ан-124-100 (сертифицирован 29.12.12 г. ), ТА18-200-70 для Ан-70 (успешно пройдены ГСИ и в 2012 г. принят на вооружение МО РФ), ТА18-200МС для МС-21 (Одобрение Главного измерения СТ321-ВД/ОГИ-05 АР МАК)Разработан вспомогательный двигатель с повышенным отбором электрической мощности ТА18-200Э.Создан образец энергоузла ТА18-200Э на 240 кВА, а для самолетов специального назначения ведутся работы по созданию энергоузел на 480 кВА.Текущие разработки: УБЭ-1700 — для перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта, ТА18-200-70Б, ТА18-100С, ГТД-500. В части винтовой тематики предприятие участвует в программах создания и подготовки серийного производства самолетов Ил-112 и Ил-114, ведет разработку эффективных воздушных винтов для семейства беспилотных летательных аппаратов.